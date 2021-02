LA UNIÓ de Llauradors llança “Dones del camp valencià”

Connect on Linked in

Amb el testimoniatge audiovisual de diverses dones que han trencat el sostre de cristall i ocupen càrrecs de responsabilitat

Es tracta d’una mirada visible de present i de futur del paper de les dones en el sector agrari i el medi rural

LA UNIÓ de Llauradors ha llançat “Dones del camp valencià”, una sèrie de testimoniatges i entrevistes al llarg del territori a algunes dones que ocupen càrrecs de responsabilitat en organitzacions agràries, cooperatives, comunitats de regants o denominacions d’origen, entre altres.

Les dones del sector agrari i del medi rural en la Comunitat Valenciana sempre han estat ací, però a l’ombra de l’home, qui era titular en les explotacions i en els càrrecs de responsabilitat de totes les entitats del sector. Al llarg dels últims anys s’entrelluquen canvis i cada vegada més dones comencen a fer visibles els seus treballs i càrrecs, això sí d’una forma molt més lenta del desitjable.

LA UNIÓ ha pretés reflectir a través de diversos audiovisuals la mirada visible de present i de futur del paper de les dones en el sector agrari i el medi rural i per això anirà presentant a través de vídeos -i fins al pròxim 11 de març- una sèrie de testimoniatges de dones que han trencat el sostre de cristall i que serveixen d’estímul perquè altres dones seguisquen també els seus passos.

Al llarg de les entrevistes es parla de la presència i la visibilitat de les dones en llocs de responsabilitat i gestió dins del sector agroalimentari, de la importància d’aportar la visió de les dones en un sector en el qual històricament la visió establida és la dels homes, la importància de la formació i de la conciliació laboral, les seues experiències vitals i anècdotes i els reptes de futur que es plantegen.

En l’apartat de cooperatives intervé Pepa Ocheda, de Benimodo, integrant del Consell Rector de la Cooperativa Guadacoop de Guadassuar. També compta amb el testimoniatge d’Alicia Vallés, enginyera tècnica agrícola en la Cooperativa de Cabanes.

Pel que fa a les comunitats de regants en el projecte audiovisual, intervé Inmaculada Huguet, de Llocnou de Sant Jeroni, qui és Secretària de la Comunitat de Regants Pou Crist de l’Empar i Sant Roc.

En relació a les organitzacions agràries apareixen en el documental Raquel Hernández, de Fuenterrobles , helicicultora, secretària comarcal de LA UNIÓ a Utiel-Requena i integrant del Consell Sindical. També es pot veure a Ana Isabel Cañizares Fernández, de Dolores (Vega Baja), que forma part de la comissió executiva comarcal de LA UNIÓ a la Vega Bajxa .

Quant a la presència de les dones en òrgans de responsabilitat en matèria agrària relacionats amb la qualitat i la promoció, el projecte audiovisual desenvolupat per LA UNIÓ, compta amb la participació de Maricén Molina, directora de Certificació de la DO Granada Mollar d’Elx, doctora enginyera agrònoma; així com d’Isabel Navarro, viticultora de Venta del Moro, i consellera en la DO Utiel-Requena per LA UNIÓ, on també forma part de la seua comissió executiva.