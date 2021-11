LA UNIÓ de Llauradors llança una sèrie de propostes assumibles per a minimitzar la brutal pujada de la factura elèctrica que pateixen els regants de la Comunitat Valenciana

Connect on Linked in

LA UNIÓ de Llauradors proposa l’establiment de noves tarifes elèctriques per al sector agrari que permeten adequar la contractació a les puntes de l’estacionalitat de l’ús de l’energia per a les comunitats de regants, SAT’s o per a les pimes agroindustrials i cooperatives.

L’espectacular pujada del preu del quilowatt/hora de més d’un 34% en només un any, sense comptar ni tan sols amb els impostos posteriors, provoca un greu problema en un dels costos de producció més importants per als llauradors. En aquest sentit, LA UNIÓ indica que un augment del preu del reg com el que s’està experimentant en els últims mesos recau sobre les rendes de les persones productores i sobre la competitivitat de les explotacions i per això advoca per presentar propostes en positiu que considera perfectament assumibles.

Així, l’organització agrària proposa que s’autoritze la possibilitat que les entitats de reg puguen realitzar dos canvis de potència a l’any segons les necessitats de reg a cada moment, tal com es permetia amb la tarifa especial de fa uns anys. La normativa permet enguany encara realitzar dos canvis de potència a causa de la modificació tarifària aprovada, però a partir del pròxim any únicament es podrà realitzar una modificació anual.

També insta que les comunitats de regants o explotacions agrícoles amb pous no hagen de pagar la potència contractada a la companyia elèctrica de torn durant els períodes estacionals en els quals no facen ús de l’aigua, “perquè no és la mateixa casuística la del consum de la població en general o altres sectors que la de l’agricultura”.

LA UNIÓ proposa de la mateixa manera que s’efectuen campanyes informatives des de les Administracions Públiques entre les comunitats de regants i els seus socis per a traslladar totes les novetats i analitzar la viabilitat de les ajudes existents a la inversió en millores que reduïsquen el consum d’aigua i incorporen energies renovables a fi de reduir el consum.

Des del passat 1 de juny quan el Govern va aprovar la modificació total tarifària elèctrica, les conseqüències per als llauradors són evidents perquè la factura elèctrica s’ha incrementat considerablement. S’ha passat de 3 a 6 períodes horaris, establits amb un criteri arbitrari que perjudica greument el sector, penalitzant sobretot en els mesos de juliol i agost que és quan més demanda d’aigua existeix.