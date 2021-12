LA UNIÓ de Llauradors proposa al MAPA mesures davant la campanya ruïnosa de la taronja Navelina i el perill que s’estenga a la resta de varietats

Connect on Linked in

Planteja entre altres que el Ministeri d’Agricultura gestione mesures de prevenció de crisis establides en la OCM

16 de desembre de 2021.- LA UNIÓ de Llauradors denuncia que la campanya de la principal varietat de taronja, la Navelina, que representa quasi el 40% de la producción total i pràcticament l’única que es comercialitza abans de cap d’any, és desastrosa en la Comunitat Valenciana i amb uns preus ruïnosos per als productors. Està deixant-se de recol·lectar en camp i, en el millor dels casos, es ven a pèrdues amb destinació a la indústria de suc a un preu d’entre 0,05-0,08 €/kg.

Els motius d’aquesta situació obeeixen a un retard en la seua comercialització i sobretot a la competència inicial amb la procedent de Sud-àfrica en els lineals de botigues i supermercats. En aquest sentit, LA UNIÓ indica que les empreses importadores no van comprar taronja espanyola fins que se’ls va esgotar la importada des de l’Hemisferi Sud. Ara, a més, la nostra taronja té la competència de les egípcies i turques que han inundat els supermercats europeus amb ofertes molt barates i per això s’ha sobresaturat el mercat.

La collita prevista, unes 660.000 tones, és similar a la de la passada campanya que va tindre més demanda davant la major incidència de la pandèmia que va incrementar el consum. En països compradors de la nostra taronja com Alemanya, França o Països Baixos s’ha retret el consum perquè les temperatures fins hui no han sigut massa baixes.

La preocupació de LA UNIÓ és que el sector a penes disposa de dos mesos per a traure els volums de Navelina del camp i és molt probable que els problemes s’estenguen a la resta de varietats de taronja. Per això, a fi d’evitar un excés d’oferta en el mercat que afone més els preus i perquè es compense als citricultors per les pèrdues que han patit en aquests dos últims mesos i les possibles que s’ocasionen en la resta de varietats de taronges, LA UNIÓ proposa que el Ministeri d’Agricultura gestione mesures de prevenció de crisis establides en l’Organització Comuna dels Mercats Agraris.

Entre aquestes propostes es troba una ajuda per a la renúncia a recol·lectar determinades quantitats de cítrics a les Organitzacions de Productors del sector de cítrics i als productors que no siguen membres d’aquestes organitzacions amb una compensació. Aquesta mesura excepcional ja es va establir en el Reglament Delegat (UE) 2017/1165 de la Comissió de 20 d’abril per a pal·liar els efectes del veto rus. Per a garantir la desnaturalització d’aquesta, tal com s’estableix en la normativa comunitària, s’hauria de tirar la collita al sòl.

També es planteja l’establiment d’una ajuda de minimis, reconeguda en l’actual normativa europea, per als productors professionals de cítrics per a afrontar econòmica i financerament la greu crisi que pateix el sector.

Així mateix, el Reglament Delegat (UE) núm. 2017/891, estableix la possibilitat del pagament en espècie pels beneficiaris de la distribució gratuïta als transformadors de fruites i hortalisses mentre l’Estat membre on s’efectua el pagament haja establit normes que garantisquen que els productes transformats es destinen realment al consum pels beneficiaris finals.

LA UNIÓ destaca finalment que una vegada més l’entitat que hauria de vetlar pel funcionament del sector, la interprofessional Intercitrus, torna a estar fora de joc sense proposar cap mesura concreta per a reconduir aquesta campanya, en una clara mostra d’eixa falta d’iniciativa vertebradora. Per això, LA UNIÓ s’ha dirigit per escrit a la interprofessional per a, a més d’oferir la seua col·laboració, traslladar-li quins són els objectius i finalitats de les interprofessionals i quines mesures podria adoptar en benefici del sector citrícola de la Comunitat Valenciana.