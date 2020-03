LA UNIÓ de Llauradors rebutja la matriculació obligatòria de certa mena de ferramentes que van amb tractor per a permetre la seua circulació

Connect on Linked in

Aquesta obligació, ressenyada en una recent instrucció de la DGT, recau sobre el 40% dels equips de conreu i preparació del terreny

“La instrucció, tenint en compte la situació del sector, no pot ser més inoportuna i genera problemes on no n’hi havia”

LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders, a través de la seua organització estatal Unión de Uniones, s’ha posat en contacte amb la Direcció General de Trànsit (DGT) i el Ministeri d’Agricultura per a reclamar la revisió de la norma que tracta com a vehicles a totes les ferramentes que necessiten una roda de suport per a desplaçar-se, com determinats tipus d’arades, graderies, corrons, màquines de sembra directa, etc., i que no vagen suspesos, amb l’obligació d’homologar-los i matricular-los.

Una recent instrucció de la DGT, la 20/V – 139, assenyala que en la definició de apero agrícola només cap la maquinària intercanviable completament alçada del sòl o que no puga articular-se al voltant d’un eix vertical quan el vehicle al qual està unida circule per carretera, la qual cosa deixa fora d’aquesta categoria a un 40% dels equips de conreu i preparació del sòl, que haurien d’homologar-se, matricular-se i passar les ITV corresponents, per a poder circular amb ells, o bé ser transportats en un remolc.

En una carta dirigida a la DGT, de la qual s’ha donat compte al Ministeri d’Agricultura, LA UNIÓ posa de manifest els sobrecostos i inconvenients que representa per als llauradors aquesta interpretació de la definició de apero, l’exigència de la qual implica alteracions en els treballs de les explotacions. “Les labors cal fer-les quan toca i complir amb tot el que comporta la instrucció és impensable d’un dia per a un altre”, afirmen des de l’organització.

Per a LA UNIÓ aquesta interpretació del que és un apero no es justifica i, a més, “la instrucció, tenint en compte la situació del sector, no pot ser més inoportuna i genera problemes on no n’hi havia”, comenten. Per això l’organització ha demanat la intermediació del Ministeri i una reunió urgent amb la Direcció General de Trànsit per a trobar eixides a aquesta situació. “Cal tindre en compte que, en certs casos, aquests equips no els podrem homologar, ni fins i tot volent fer-ho, i hauríem d’acabar comprant uns altres”, aclareixen.

LA UNIÓ espera i demana que dins del manteniment dels necessaris paràmetres de seguretat per a la circulació, siga possible rectificar amb urgència i trobar una interpretació flexible de apero que no implique tants negatius efectes per als llauradors.