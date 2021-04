La Unió de Llauradors reclama a Ministeri i Conselleria d’Agricultura la posada en marxa de la verema en verd aquesta campanya

Connect on Linked in

LA UNIÓ de Llauradors ha demanat al ministre d’Agricultura, Luis Planas, i a la Conselleria d’Agricultura que habilite, per a la present campanya, la mesura de collita en verd en el sector vitivinícola per alleujar la situació del mercat sobre el qual continuen pesant les restriccions de tota mena imposades durant la pandèmia.

L’organització ha sol·licitat això a través d’un escrit en el qual exposa que la cancel·lació de celebracions i actes festius, juntament amb els tancaments i restriccions del canal HORECA que s’estan prolongant ja per més d’un any degut a la COVID19, estan llastrant el mercat de vi.

En aquest sentit, la caiguda del consum aparent (amb últimes dades de febrer) en un 20% en l’interanual, fins als 8,8 milions de Hls., juntament amb un alentiment del ritme exportador en l’arrancada de l’any, han col·locat les existències emmagatzemades en quasi 59 milions de hectólitros a Espanya a la fi de febrer, la qual cosa suposa un 15,5% per damunt de les que hi havia en la mateixa data de l’any passat.

Segons LA UNIÓ, a quatre mesos de la pròxima verema és urgent adoptar mesures per a no sobrealimentar el mercat amb volums que no puga absorbir. Per aquest motiu s’ha dirigit al Ministeri d’Agricultura per a reclamar la posada en marxa de la mesura de verema en verd que contempla en actitud de Suport al Sector Vitivinícola (PASVE) i amb un pressupost molt més ambiciós que en la convocatòria de 10 milions d’euros del passat any.

D’entre el ventall de mesures que recull el PASVE l’organització aposta per la verema en verd. “No té sentit fer el raïm, veremar-ho, elaborar el vi i després gastar els diners a haver de cremar-lo en una destil·lació de crisi”, comenten. LA UNIÓ considera, a més, que els diners de la verema en verd arriben directament a la butxaca del viticultor, mentre que l’efecte positiu d’altres possibles mesures és molt més indirecte i tampoc està garantit.

Es demana agilitat a la Conselleria d’Agricultura

LA UNIÓ de Llauradors demanarà també a la Conselleria d’Agricultura que trasllade al Ministeri la posada en marxa de la collita en verd i que acceleren els treballs administratius. Els canvis introduïts en el Reial decret 283/2021 obliguen les Comunitats Autònomes a establir els seus criteris de prioritat, així com a decidir les quanties i modalitats de pagament de l’ajuda, així que “ara tenen més treball i han de fer-ho ràpid perquè la finestreta s’òbriga al més prompte possible”.

Des de LA UNIÓ van donar suport a la petició del Ministre d’Agricultura de fons extraordinaris a la Unió Europea per a fer front a la crisi del sector, “però si Brussel·les no aporta recursos, l’Estat espanyol haurà de fer-lo, tal com succeeix a França”, afigen.

LA UNIÓ critica, finalment, que entre el ventall dels criteris de prioritat per a seleccionar als viticultors que podrien optar a aquestes ajudes el Ministeri no haja col·locat als llauradors professionals. De fet, la Llei 19/1995 de modernització de les explotacions agràries estableix que les explotacions prioritàries, els titulars de les quals viuen fonamentalment de l’activitat agrària, han de tindre preferència en la concessió d’ajudes i drets. “El Ministeri no l’ha contemplat, però demanarem a la Conselleria d’Agricultura que ho faça dins del seu marge de competències”, afirmen des de l’organització.