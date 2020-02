LA UNIÓ de Llauradors reclama un projecte viable per a tractar el residu de l’oliva en la Comunitat Valenciana davant la falta d’instal·lacions d’aquest tipus

Connect on Linked in

La planta de Tortosa, on es traslladava l’alpetxí del Maestrat, ha limitat la seua activitat només als socis i algunes cooperatives de la comarca castellonenca es troben parades o sota mínims a l’espera d’una solució

LA UNIÓ de Llauradors considera que és urgent desenvolupar una iniciativa viable en la Comunitat Valenciana per a solucionar el problema del residu de l’oliva, l’alpetxí, que ha de ser tractat en una instal·lació d’aquest tipus en ser tòxic i no haver-hi cap en l’actualitat en el nostre territori.

La situació s’ha agreujat en els últims dies a la comarca del Maestrat on algunes de les cooperatives olivareres estan parades o amb baix funcionament davant aquest problema, quan hi ha encara un 25% aproximadament de la collita pendent de recol·lectar. L’alpetxí era traslladat fins ara a una planta de Tortosa (Tarragona), però ha limitat l’activitat pels efectes del temporal Glòria, i només permet durant un mes recollir i tractar els residus dels seus socis.

Sense instal·lacions en la Comunitat Valenciana després de diversos projectes fallits per a tractar l’alpetxí i amb la planta de Tortosa tancada per al residu de Castelló, es troba l’opció de traslladar-lo a la província de Conca, però el cost (20 euros per tona a Conca, per 6 a Tortosa) s’eleva considerablement en una campanya amb preus molt baixos i a més tampoc existeix fins hui una resposta afirmativa per part dels responsables de l’empresa de Conca.

Pepe Zaragozá, secretari comarcal de LA UNIÓ de Llauradors en el Maestrat i productor d’oli, assenyala que “el problema és greu en aquesta campanya perquè se’ns paga l’oli a 1,5 euros/litre, pràcticament la meitat del que ens costa produir-ho, i per això incrementar d’aquesta forma el cost del transport fins a una alpetxinera llunyana és totalment inviable”.

Zaragozá assenyala en aquest sentit que “el descens en els preus afecta també a la rendibilitat de les empreses de l’alpetxi i qualsevol excusa pot ser bona per a efectuar un tancament temporal o posar dificultats per a acollir nostre alpetxí”.

LA UNIÓ és conscient que Ajuntaments, Diputació i Generalitat estan tractant de buscar una solució a l’assumpte, però no és fàcil aconseguir-la amb tanta urgència de temps i per a aquesta campanya pot ser que no arribe la mateixa. Per això reforça la seua idea de proposar plantes en la Comunitat Valenciana que efectuen aquest tractament de l’alpetxí, sense haver de dependre de les de fora.

Per a l’organització agrària l’aposta per aquesta mena de solucions són les que necessiten les nostres zones rurals per a evitar la despoblació. El sector de l’oli compleix un paper molt destacat en les zones d’interior del nostre territori i si no es facilita i incentiva el treball dels productors al final no quedarà ningú cultivant ni hi haurà vida als nostres pobles. “Sense el cultiu de l’oli, l’interior i molts dels nostres pobles no tenen futur”, indica LA UNIÓ.

La situació dels productors d’oli de la Comunitat en una campanya nefasta com l’actual és una de les moltes que han motivat la tractorada i manifestació del pròxim 14 de febrer pels carrers de València. Aquest sector, al costat d’uns altres, eixirà al carrer eixe dia per a denunciar la seua problemàtica.