LA UNIÓ de Llauradors reitera la pèrdua de competitivitat del sector agrari valencià si s’aprova l’estratègia de la Granja a la Mesa tal com està

Mentre això succeeix, es negocien acords com e rcials amb països tercers important productes sense que complisquen les exigències que sí que es demanen per als productes europeus i fomentant una competència deslleial

LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders, davant la votació per part del Parlament Europeu de la seua posició sobre l’Estratègia que es duu a terme entre aquest dijous i demà divendres, considera insensat que s’avance per part de les institucions sense existir estudis que aborden de manera integral els efectes de la mateixa i els pocs que hi ha, indiquen que afectarà de manera negativa al sector agrari europeu.

L’organització critica que els objectius marcats per l’Estratègia, que suposa la visió de la Comissió Europea sobre cap a on ha d’evolucionar el sector agrari europeu, són del tot arbitraris i no disposen de base científica o tècnica que diga, ni tan sols, que són assolibles sense minvar la capacitat productiva dels llauradors i ramaders i la seua competitivitat enfront de països tercers amb els quals es comercialitza.

LA UNIÓ recorda que alguns d’aquests objectius són aconseguir que el 25% de la superfície agrària siga ecològica en 2030 (8,5% en 2019 segons Eurostat), reduir en un 50% plaguicides o reduir en un 50% l’ús d’antibiòtics.

La proposta de la Comissió comportaria caigudes de les produccions europees d’al voltant d’un 14%

La major part de les avaluacions d’impacte realitzades fins hui, si bé cap realitza una anàlisi integral dels objectius i polítiques plantejades, indiquen que el sector agrari europeu eixirà perjudicat amb aquesta estratègia.

El Departament d’Agricultura dels EUA, que va ser el primer a donar a conéixer una estimació de l’impacte de l’estratègia europea, considerava que la mateixa podria implicar una disminució de la producció agrícola a la UE d’entre el 7% i el 12%, augments de preus al consumidor, una caiguda de fins al 16% en els ingressos agrícoles bruts, una pitjor a la UE (primer escenari) seria del 16%, balança comercial agrària…

L’últim informe conegut, del Centre Comú d’Investigació, dependent de la Comissió Europea, recull uns resultats similars, caigudes en la producció de cereals (15%) i altres herbacis, així com de carn (14%) i lactis (10%) pel que les importacions augmentarien en conseqüència.

“Davant aquests resultats, no entenem com es pretén seguir avant amb l’estratègia i instem els eurodiputats que no es deixen portar per l’activisme desinformat i atenguen els informes que alerten del perill per a la sobirania alimentària europea”, reclamen des de LA UNIÓ.

A més, l’organització recorda que, mentre es plantegen aquestes grans exigències a l’agricultura europea, per l’altre costat es negocien acords comercials com el de Mercosur, que permetrien l’increment d’importacions agràries de tercers països que ni des de lluny aconsegueixen les exigències actuals que sí que es requereix a l’agricultura europea, ni en el pla mediambiental, de benestar animal, ni tan sols de drets humans molt sovint.

Igualment, els eurodiputats han d’exigir que qualsevol avanç que s’impose als llauradors europeus haja d’anar acompanyat de mesures que impedisquen una competència deslleial de països tercers que no compleixen amb les mateixes exigències.

Així, l’organització, que ja es va dirigir als eurodiputats espanyols en la Comissió d’Agricultura en l’inici dels debats per a posar-los de manifest aquests advertiments, considera que el Parlament Europeu, ha d’enviar un missatge contundent demanant una revisió integral de l’estratègia i un estudi d’impacte exhaustiu i total d’aquesta, com ja va fer el Consell de Ministres d’Agricultura de la UE.