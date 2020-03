LA UNIÓ de Llauradors remarca el paper i la importància fonamental dels llauradors i ramaders davant la crisi pel coronavirus

Connect on Linked in

Anima als consumidors a cobrir la demanda amb els productes de qualitat que tenim de proximitat i no amb importacions

Demana que no es prohibisca la venda dels llauradors en els mercats no sedentaris, mentre es potencia la compra en les grans superfícies

LA UNIÓ de Llauradors remarca el paper i la importància fonamental dels llauradors i ramaders de la Comunitat Valenciana en el proveïment de productes frescos i de proximitat en el marc de la crisi pel coronavirus.

Carles Peris, secretaria general de LA UNIÓ, és rotund sobre aquest tema: “Sense llauradors i ramaders no hi ha aliments; som la primera baula que mou la cadena agroalimentària i més necessaris que mai davant aquesta crisi”.

Cal recordar que en aquests moments els productors treballen encara més si cap per a continuar complint l’objectiu de subministrar aquests aliments als ciutadans i que no existisca desproveïment en els lineals.

També anima als consumidors al fet que cobrisquen la demanda actual amb bons productes de proximitat i no amb importacions, que seran ara molt menys necessàries.

LA UNIÓ considera que els productors contribueixen amb el proveïment d’aliments bàsics a la població i que cal garantir que aquests siguen subministrats en condicions de normalitat i que es mantinguen les xarxes de distribució habituals. Cal recordar que els aliments produïts amb la normativa europea garanteixen els estàndards de qualitat alimentària, més necessària que mai en l’actual situació.

Per a LA UNIÓ és molt important també que les Administracions no dificulten la comercialització de fruites i hortalisses dels llauradors en mercats no sedentaris, respectant les degudes exigències i preocupacions. Per aquest motiu, demana el compromís de les administracions perquè tinguen en compte el proveïment de producte fresc i de proximitat i no crear situacions de greuge comparatiu als productors agroalimentaris del país respecte a altres tipus d’aliments.

“És un contrasentit que no es pose cap impediment a les compres en les grans superfícies o supermercats que concentren diàriament milers de consumidors en instal·lacions tancades i que, no obstant això, es puga sentir la temptació de prohibir que se celebre un mercat ambulant local en un poble en un espai obert. “A veure si li posarem pegues al fet que el llaurador local continue venent les seues carabassetes o cítrics en la plaça del poble i no a les taronges d’Egipte o la bajoca del Marroc del super”, avisen des de LA UNIÓ.