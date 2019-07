LA UNIÓ de Llauradors trasllada a Economia la necessitat de paralitzar els acords de la UE amb països tercers si no s’asseguren les mateixes normes

Connect on Linked in

Aquesta organització agrària s’ha reunit hui amb el conseller Rafael Climent i la directora general d’Internacionalització, María Dolores Parra, amb l’acord amb Mercosur com a tema rellevant

LA UNIÓ de Llauradors ha traslladat hui a la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball que es propose al Govern central la paralització dels Acords de la UE amb països tercers mentre no s’assegure que els mercats d’origen i de destinació operen sota les mateixes normes i no com fins hui on sempre els països tercers obtenen avantatges competitius.

Carles Peris i Joanma Mesado, secretari general i secretari tècnic de LA UNIÓ, respectivament, han mantingut una trobada de treball amb el conseller Rafael Climent i amb la directora general d’Internacionalització, María Dolores Parra, on han insistit en la necessitat d’evitar la discriminació dels productors agraris de la Comunitat Valenciana en els acords comercials entre la UE i països tercers.

Peris ha assenyalat que “probablement l’Acord beneficia a altres sectors de l’economia valenciana però no a l’agrari per descomptat i que la Generalitat ha de contemplar-lo com a clau econòmicament però també com a fonamental per a vertebrar el territori i per a mantenir el medi ambient i el paisatge de la Comunitat Valenciana”.

En aquest sentit, LA UNIÓ assenyala que abans de subscriure un acord a la UE s’haurien d’analitzar possibles condicions socials que atempten contra la carta dels drets humans, també processos productius contaminants o productes nocius per a la salut humana (matèries actives de pesticides o hormones); així com processos de distribució que impliquen elevades petjades de carboni.

LA UNIÓ de Llauradors proposa també en aquest sentit l’obligatorietat d’una taxa compensatòria per als productes agropecuaris que entren en territori comunitari procedents de països en els quals les normatives ambientals siguen més permissives que les establides a la Unió Europea.