Un recent estudi de l’organització alertava ja d’unes pèrdues pròximes als 65 milions d’euros

LA UNIÓ demana a la Conselleria d’Agricultura que arbitre una línia d’ajudes per a les explotacions agrícoles i ramaderes més afectades pel COVID-19

A més, torna a reclamar una sèrie de mesures que són únicament administratives, però de les quals no té resposta

LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders ha sol·licitat a la Conselleria d’Agricultura que establisca una línia excepcional d’ajudes de minimis que possibilita la Unió Europea per a les explotacions agrícoles i ramaderes més afectades des de la declaració de l’estat d’alarma pel COVID-19 en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

Davant l’abandó de la Generalitat a aquests sectors, LA UNIÓ veu urgent un suport explícit amb l’elaboració i publicació d’una normativa per la qual s’establisquen les bases reguladores i es convoquen ajudes destinades a les persones productores més afectades que segons un recent estudi elaborat pels seus serveis tècnics alertava ja d’unes pèrdues pròximes als 65 milions d’euros.

L’estat d’alarma ha tingut una incidència directa en certs sectors agroramaders que, malgrat ser activitat essencial, els seus canals de venda han sigut classificats com a activitats no essencials, principalment el canal HORECA, o que l’Administració no ha autoritzat, com per exemple els mercats de venda no sedentària. En aquest sentit, i com es tracta d’un sector essencial, no es beneficien tampoc de cap ajuda publicada fins al moment malgrat que el seu client principal és d’una activitat suspesa.

En sectors agrícoles es tractaria de la flor tallada, planta ornamental i palma que s’han vist molt afectats per la prohibició d’actes festius i religiosos que suposaven un alt percentatge de les vendes anuals; així com el sector d’hortalisses (principalment carxofa, coliflor, bròcoli, ceba, verdures orientals, però també unes altres) que, tenien com a canal de distribució tant l’HORECA com els mercats de venda no sedentària, que haurien d’estar permesos complint amb la normativa sanitària.

Pel que fa als sectors ramaders són fonamentalment l’oví i caprí -tant de carn com de llet-, boví de carn i boví de lídia i equí d’engreixament. També s’han vist afectats el sector apícola, les xicotetes explotacions avícoles d’ous, les explotacions d’ànecs i oques i així mateix el cunícola per la impossibilitat de vendre els seus productes o haver tingut una reducció de venda en els canals de distribució. Es tractaria d’aquella ramaderia que no comercialitza a través de la distribució comercial organitzada i que, amb el tancament dels seus canals habituals de distribució o la prohibició de festejos taurins en el cas del boví brau, no tenen altra alternativa més de mantindre una activitat mínima sense ingressos, però amb despeses diàries, sobretot per a l’alimentació dels animals.

LA UNIÓ creu que aquestes ajudes s’haurien de dotar d’un pressupost suficient com a mínim d’uns 11 milions d’euros, dels quals 4 serien per als sectors agrícoles afectats i els altres 7 per als ramaders, dels quals 1 milió d’ells hauria de destinar-se a complementar la línia d’ajudes a la millora de la competitivitat i sostenibilitat de les explotacions ramaderes.

Al contrari del que va ocórrer l’any passat amb la promesa d’una ajuda de minimis de 8 milions per als citricultors que mai es va materialitzar, aquesta vegada la Conselleria d’Agricultura i, per tant, la Generalitat Valenciana no poden tornar a deixar a l’estacada a una part d’aquest sector precisament ara que és quan necessiten el suport de les seues Administracions Públiques.

Paral·lelament a aquestes ajudes, LA UNIÓ torna a demandar a la Conselleria les mateixes mesures per als sectors ramaders que ja va reclamar el passat 27 de març i sobre les que no té resposta. Cal assenyalar que fins i tot algunes d’elles són administratives i per tant no tenen cap cost pressupostari.

Entre elles destaca:

• L’establiment d’ajudes específiques per a la compra d’alimentació animal per a aquelles explotacions ramaderes afectades pel tancament dels seus canals de distribució o impossibilitat de continuar amb la seua activitat per a continuar alimentant als seus animals.

• La paralització de la campanya de sanejament de manera general per als sectors boví, oví i caprí i que, per tant, hi haja una pròrroga de les qualificacions existents. S’haurien d’aplicar excepcions com per exemple el sanejament en cas de moviment pecuari (vida, pastures, exportació, etc.,), recuperació de la qualificació, etc.

• L’autorització al sector boví brau de lídia, obligat a fer dos sanejaments anuals, al fet que els puguen fer en aquest període d’estat d’alarma per a quan s’alcen les mesures del Reial decret 463/2020 poder participar en els festejos taurins i festivals que es puguen organitzar.

• Instar al Govern de l’Estat a obrir la intervenció pública de carn de boví, oví i caprí per a frenar la baixada del preu. En aquest moment no hi ha cotització en llotges i seria útil aquesta mesura per a frenar la baixada de preus existent i també ser previsors per si els països àrabs paralitzen o no fan exportacions marítimes, la qual cosa suposaria una altra baixada de preus i un “excedent” important de carn.

• Destinar els recursos materials, econòmics i humans dels laboratoris de sanitat animal a la Salut Pública per a les analítiques de detecció de COVID-19.