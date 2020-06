LA UNIÓ demana a la Generalitat que es prenga de debò l’erradicació del Cotonet dels Cítrics que s’estén per cada vegada més superfície

Connect on Linked in

Els danys són molt importants a les comarques del Camp de Morvedre, Camp de Túria y la Plana Baixa

Onze anys després de la seua detecció a Benifairó de les Valls, la situació és cada vegada més greu

LA UNIÓ de Llauradors considera que la Generalitat, a través de la Conselleria d’Agricultura, no està fent tot el possible per a evitar l’expansió del Cotonet de Sud-àfrica o de les Valls (Delottococcus aberiae) i li demana que adopte ja les mesures fitosanitàries cautelars necessàries per a la seua erradicació.

La realitat és que, en l’actualitat, transcorreguts ja més d’onze anys des d’aquella primera detecció a Benifairó de les Valls, la plaga està ja present en àmplies zones citrícoles del Camp de Morvedre, Camp de Túria i la Plana Baixa.

Cal assenyalar que la Conselleria d’Agricultura, en funció de les seues competències en sanitat vegetal i donada la important pèrdua econòmica que aquest organisme nociu pot provocar en les explotacions citrícoles, té l’obligació d’emprendre aquelles mesures i dotar del pressupost necessari que impedisquen la propagació d’aquesta plaga que genera danys econòmics importants provocats per la forta deformació que aquest insecte provoca en els fruits i que comporten la seua completa depreciació comercial, així com una disminució de la fotosíntesi i la pèrdua de vigor en la planta.

LA UNIÓ ha proposat al llarg dels últims mesos reiterades peticions a la Conselleria d’Agricultura en aquest sentit, sense resposta de moment. Una de les últimes va ser una sol·licitud excepcional perquè realitzara una compra pública enguany, mitjançant la tramitació d’emergència, del sistema de control amb feromones per a la plaga del Cotonet. L’objectiu era impulsar la implantació de control d’aquesta plaga importada, davant les dificultats que les persones citricultores tenen en aquests moments per a accedir al mètode, a causa de la situació d’alarma del Covid-19 i la novetat d’aquest. Des de fa més de dos mesos, d’acord amb la normativa comunitària, es prohibeixen tots els productes fitosanitaris formulats a base de la matèria activa del metil clorpirifos que, fins al moment, era l’eina més efectiva per al control d’aquesta plaga. Per a aquest primer any sense aquesta matèria activa de control, i amb l’objectiu d’evitar una expansió de la plaga, LA UNIÓ proposava la compra pública d’aquest nou producte i que s’implantara en unes 1.000 hectàrees de les zones més afectades com a projecte pilot i impuls de la seua implantació i s’estudiara així l’efectivitat en una superfície representativa de la nostra citricultura.

Carles Peris, secretari general de LA UNIÓ de Llauradors, indica que “quan vam fer la petició era el moment òptim per a lluitar contra la plaga i per això apel·làvem a la urgència de la tramitació d’emergència mitjançant la compra pública del producte. Consideràvem que, després de l’esforç del sector, de l’empresa que fabrica el producte i de la Conselleria a implantar aquest sistema, era una llàstima que no es poguera controlar la plaga enguany per temes administratius o de desconeixement del sistema, com així ara succeeix lamentablement”.

El Govern d’Espanya i la UE, principals culpables

Però no tota la responsabilitat passa per la Generalitat, sinó que el Govern d’Espanya i la Unió Europea són els principals culpables de l’arribada d’aquestes plagues al nostre territori, davant la falta d’un rigorós protocol i la laxitud de les importacions que es materialitza en un escàs control de les produccions de tercers països que ara afecten governs autonòmics com el nostre i a les butxaques malparades dels propis citricultors.

En aquest assumpte, Carles Peris creu que “és imprescindible un control en origen de les importacions i el tractament de fred per a aquestes, en cas contrari augurem que aquesta plaga no serà l’última que ocasione un cost públic elevat per a les Administracions i mine també la butxaca dels productors”.