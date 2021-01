LA UNIÓ demana a la Generalitat que es tinga en compte a les persones llauradores i ramaderes professionals dins del pla prioritari de vacunació contra la Covid-19

Connect on Linked in

Hi ha activitats urgents i insubstituïbles en el camp i a més el col·lectiu ramader ha de garantir el benestar animal i la cura de l’alimentació del bestiar

LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders ha demanat a la Generalitat que es tinga en compte a les persones professionals llauradores i ramaderes dins del pla de vacunació prioritari contra la pandèmia de la Covid-19 i si pot ser en la segona etapa.

En un escrit remés pel secretari general de LA UNIÓ, Carles Peris, a la consellera d’Agricultura, Mireia Mollà, s’indica que els professionals agraris estan inclosos dins del grup de les persones amb treballs essencials i per això s’han de contemplar també dins del pla prioritari de vacunació en la segona fase i planificar així adequadament la mateixa en el sector agrari.

S’insta així a que des de la Conselleria d’Agricultura s’impulsen les gestions necessàries perquè les autoritats sanitàries competents en tots els nivells contemplen al col·lectiu agrari professional com a grup de població prioritari en la vacunació contra la Covid-19

La Generalitat deuria per tant, en el Ple del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut on participa activament des del vessant tècnic, proposar entre la priorització final de la vacunació a determinats grups de població com els professionals de l’agro.

LA UNIÓ incideix en la importància que la vacuna arribe al sector agrari perquè es realitzen activitats urgents en el camp i en la granja que són molt difícils de substituir per altres persones que no siguen els professionals del sector agropecuari, així com també existeixen les campanyes de recol·lecció dels diferents cultius que no poden paralitzar-se.

També contempla LA UNIÓ la urgència de vacunació en les activitats ramaderes, on els contactes entre persones de diversa procedència a causa de la mobilitat i el transport de bestiar són bastant freqüents.aa

En aquest sentit, la normativa vigent obliga per exemple a les persones ramaderes al compliment de tota una sèrie d’exigències en matèria de benestar animal, com per exemple l’assistència permanent als animals en aspectes com l’alimentació o el control i cura de la seua sanitat, entre altres. Per això, davant la necessitat de garantir el benestar animal en les explotacions i la presència continuada de les persones ramaderes en aquestes explotacions, caldria vacunar-les de manera prioritària.

L’organització agrària recorda que va traslladar ja en la reunió del passat 26 de novembre del passat any en la Comissió Tècnica de mesures per a prevenció i control de la Covid-19 en el sector agrari, la necessitat que el sector agropecuari professional de la Comunitat Valenciana entre ja en la segona etapa de la vacunació contra la Covid-19 com un grup més de població prioritària.