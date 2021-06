Connect on Linked in

LA UNIÓ demana a les autoritats comunitàries que realitzen auditories i plans d’especial vigilància a Turquia i Egipte que continuen batent rècords de rebutjos de fruites i hortalisses amb residus de plaguicides

L’organització detecta a més operadors comercials valencians que reetiqueten com a espanyoles taronges d’Egipte i està a l’espera que Conselleria d’Agricultura realitze les comprovacions oportunes

LA UNIÓ de Llauradors denuncia que els rebutjos de fruites i hortalisses procedents de Turquia i Egipte, després de detectar-se residus de plaguicides o substàncies prohibides ací, segueixen a l’alça i quasi a punt d’arribar a l’equador d’enguany ja es comptabilitzen un total de 166 entre tots dos països (94 de Turquia i 30 d’Egipte). Per això insta les autoritats comunitàries a realitzar auditories rigoroses i plans d’especial vigilància.

Aquest passat mes de maig les alertes sanitàries del RASFF europeu revelen unes dades demolidores i escandaloses. En un únic mes com el passat hi ha un total de 72 rebutjos d’enviaments de Turquia -sobretot a través de Bulgària- i 12 d’Egipte per contindre matèries actives que ací no tenim el seu ús autoritzat com el clorpirifos, metil clorpirifos o el prochloraz, o també per superar el límit màxim (LMR).

Dades que són amb seguretat molt més elevades perquè la Comissió Europea únicament realitza inspeccions de manera aleatòria als productes que entren des d’Egipte tant en frontera com en punts de venda, mentre que les de Turquia són només del 5% dels lots en mandarines i del 10% en taronges.

Precisament en relació amb els cítrics egipcis, LA UNIÓ ha detectat aquests últims dies com alguns operadors comercials valencians reetiqueten com a espanyoles taronges comprades al país africà. Ja ha instat la Conselleria d’Agricultura que investigue i inspeccione els fets i es troba a l’espera dels resultats d’aquests. En aquest sentit, l’organització fa una crida a la responsabilitat de les empreses perquè tinguen un comportament ètic i no cometen tampoc frau al consumidor. “S’hauria de prioritzar de manera responsable la nostra producció quan tenim collita i a més per estalviar-se una mica de diners li estan venent als consumidors com a nostres taronges d’un altre país”, assenyala Carles Peris, secretari general de LA UNIÓ de Llauradors.

Malgrat totes aquestes dades, la Comissió Europea segueix sense incloure dins del llistat d’aliments i país d’especial vigilància que renova cada sis mesos a les taronges d’Egipte ni tampoc ha elevat el percentatge d’inspecció mínim dels lots de Turquia, que es manté en una ridícula xifra per a mandarines i taronges. En aquest sentit, LA UNIÓ proposa a la Comissió Europea que augmente els percentatges d’inspecció mínims en tots aquells països que tinguen quantitats elevades de rebuig per la detecció de plagues o l’ús de substàncies prohibides, ja que podrien ser un “autèntic colador i un greu perill per a l’entrada d’organismes nocius en la citricultura europea”.

Cal sospitar a la vista de les poques inspeccions, però molts rebutjos, que entra molta fruita als mercats europeus amb LMR alts o substàncies prohibides, la qual cosa suposa un greu problema per a la seguretat alimentària i la salut. Es tracta d’uns llindars molt baixos per a registrar eixe volum tan alt de rebutjos en frontera i per això LA UNIÓ no entén com els productes agrícoles produïts a la Unió Europea han de complir amb uns estàndards molt exigents i anar adaptant-se a les exigències de la nova política de “la granja a la taula” i, mentrestant, s’observen cada vegada més alertes sanitàries des de la mateixa UE en les produccions procedents de països tercers, als quals caldria tancar la seua entrada sense les garanties suficients de complir amb els estàndards europeus.

L’organització insisteix de nou que ha d’haver-hi una homegeneització dels estàndards de producció europeus amb els procedents de països tercers, des dels aspectes fitosanitaris fins als socials o democràtics. Fins que això no es complisca, LA UNIÓ assenyala que s’haurien de suspendre les importacions de produccions procedents de països tercers que no complisquen les normatives comunitàries.