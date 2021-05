LA UNIÓ demana al Ministeri d’Agricultura que secunde amb fons propis mesures extraordinàries en el sector vitivinícola abans de començar la pròxima verema

Connect on Linked in

LA UNIÓ de Llauradors ha reclamat a través d’un document presentat al Ministeri d’Agricultura que faça públiques les mesures extraordinàries dirigides al sector vitivinícola per a poder superar la crisi provocada per la COVID-19, de tal forma que tant viticultors com cellers, puguen disposar ara, quan queden pocs mesos per a l’inici de la pròxima verema, d’elements que els donen seguretat per a la campanya.

L’organització agrària, que ja va aconseguir l’articulació de la verema en verd en 2020 a pesar que el pressupost va ser insuficient, ara insta el Ministeri que aporte a aquesta mesura tot el pressupost que es puga recaptar de Brussel·les i de fons propis. També proposa alliberar recursos, si fóra necessari del Programa de Suport al sector vitivinícola espanyol (PASVE) 2021, garantint prèviament que les accions ja iniciades que finalitzen el 31 de juliol de 2021, corresponents a altres mesures com la reestructuració, es paguen quan estaven previstes. No obstant això, “la decisió que hi haja o no fons addicionals per a actuacions extraordinàries és responsabilitat de la Comissió i del propi Ministeri i d’ells depén com quede de tocat el PASVE”, insisteixen des de l’organització.

D’altra banda, el Ministeri ha decidit que els destinataris de les ajudes a la destil·lació siguen les destil·ladores (22 destil·ladores autoritzades van percebre 65,39 milions d’euros), que paguen el vi en els cellers al preu que creuen convenient, una cosa amb la qual LA UNIÓ es mostra crítica i que difereix de l’estratègia seguida per França.

França ha posat finançament estatal per a poder pal·liar la crisi provocada per la pandèmia

En aquest sentit, el país veí va destinar la passada campanya 185 milions d’euros a destil·lació de crisi l’any passat, dels quals només 10 milions directament per a les destil·ladores, i la resta, en els cellers.

Així mateix, els preus de l’ajuda a la destil·lació de crisi van ser molt més elevats a França en comparació amb Espanya: 78 euros per hectolitre en vi de DO o IGP i 58 euros per hectolitre en vi sense DOP o IGP a França, mentre que a Espanya van ser de 40 euros i 30 euros, respectivament.

França va aportar 58 milions d’euros de fons propis per a la seua destil·lació de crisi, més l’exoneració de la seguretat social per a xicotetes i mitjanes empreses vitivinícoles amb dificultats, més 120 milions per a crèdits als viticultors. Itàlia, amb una política diferent, va destinar 14,7 milions a la verema en verd, 14 milions a destil·lació de crisi, i 90 milions a ajudes de promoció als cellers, a més de 69 milions a inversions en cellers i 120 milions a reestructuració, quantitats molt més elevades que les de França i Espanya per a mesures estructurals i no de crisis.

LA UNIÓ considera que els viticultors espanyols i valencians van patir un greuge important en l’aplicació de mesures de crisis 2020 respecte als altres grans productors comunitaris, diferenciant-se només per l’emmagatzematge privat per al qual es van executar 16M€, i ara és necessari que el Ministeri aprove unes noves mesures que els donen seguretat i perspectiva per a poder superar la nova campanya.