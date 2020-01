LA UNIÓ demana al nou Govern un major esforç perquè el Pla Renove siga efectiu i es puga renovar el parc agrícola que està molt obsolet

Connect on Linked in

Més de la meitat de la maquinària agrícola té una antiguitat superior als 18 anys

El 55% de la maquinària que s’utilitza en l’agricultura té una antiguitat superior als 18 anys, el doble que la mitjana europea, segons les dades que fa públique LA UNIÓ de Llauradors procedents de Faconauto.

Aquesta obsolescència fa que la maquinària agrària provoque nombrosos accidents, molts d’ells amb víctimes mortals, i que s’enfronte a nombroses dificultats també per a passar les inspeccions tècniques, les quals, a més, han incrementat els seus requisits de manera constant durant els últims anys.

Precisament l’últim dia del passat any els bombers dels parcs de Chiva i Paterna van executar un rescat que va permetre salvar la vida al conductor d’un tractor que havia caigut en un forat. Gràcies a aquesta acció es va permetre evitar una nova víctima mortal.

LA UNIÓ i la resta d’organitzacions de la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, ha traslladat recentment durant una reunió mantinguda amb els Ministeris d’Agricultura, Indústria i Interior, les demandes del sector referents a la necessitat d’adaptar la nova normativa d’inspecció a la maquinària antiga, afavorir la uniformitat de criteris entre totes les comunitats autònomes i incentivar la renovació de la maquinària.

LA UNIÓ, qui ja ha reclamat en diverses ocasions la baixada de la partida del Ministeri d’Agricultura per a renovació de maquinària, ha constatat que no està garantit un augment per a l’exercici d’enguany. En aquest sentit, és previsible que el pressupost destinat a renovar el parc es quede congelat en els 5 milions d’euros donats la falta de Govern de moment i la seua consegüent inactivitat pressupostària.

L’organització insisteix que aquesta quantitat no cobreix les demandes del sector, com demostren els 6,6 milions d’euros sol·licitats per al Pla RENOVE 2019, la qual cosa ha deixat fóra un 32% dels fons sol·licitats.

“Volem treballar respectant les normes de seguretat, però no entenem per què no es tenen en compte les especificitats de la maquinària més antiga i no s’ofereixen solucions per a renovar-la”, apunta LA UNIÓ. “No és lògic tampoc que d’una Comunitat Autònoma a una altra canvien els requisits per a passar la ITV, a vegades de manera significativa”, afigen.

Igualment, l’esborrany del Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima (PNIEC), enviat a la Comissió Europea al febrer de 2019, contempla una mesura per a millorar l’eficiència energètica del sector amb accions relacionades, entre altres qüestions, amb la renovació de maquinària agrícola.

La mesura està pressupostada, segons el que es preveu en eixe document, en 929 milions d’euros per al període 2021-2030. No obstant això, encara no es coneix res en concret sobre els seus mecanismes d’actuació, el calendari previst d’execució i el repartiment de fons per a maquinària.

LA UNIÓ reclama una resposta del nou Govern en aquest sentit, així com un compromís per la seua part per a afrontar realment els problemes que tenen els llauradors a l’hora de passar les inspeccions tècniques i buscar solucions que no siguen exclusivament coercitives i que afecten la butxaca del llaurador.