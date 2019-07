LA UNIÓ demana que s’extremen les precaucions en el moviment d’animals vius de la UE davant nous focus de la pesta porcina africana en països pròxims

Connect on Linked in

El sector porcí és molt rellevant per a l’economia de la Comunitat Valenciana i l’any passat les nostres exportacions van augmentar un 46%

LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders ha reiterat al Ministeri d’Agricultura la importància d’intensificar el control de moviment d’animals procedents de la UE i, sobretot, de països pròxims a focus de pesta porcina africana (PPA) per a evitar riscos innecessaris després de l’últim focus conegut a Eslovàquia.

LA UNIÓ, qui ja alertara a la primavera de 2018 sobre els focus que s’estaven originant en països no gaire llunyans a Espanya, ha demanat al Ministeri, en el marc d’una reunió d’alt nivell mantinguda ahir amb totes les organitzacions de Unión de Uniones, que s’extremen les precaucions, tant en el moviment d’animals vius procedents de la UE, com en el control de la fauna salvatge així com en els aliments i persones que provinguen de països amb brots de PPA.

L’organització es fa ressò de l’informe de Direcció General de Produccions i Mercats Agraris, “El sector de la carn de porc en xifres”, que assenyala la importància del sector porcí espanyol, el segon en producció de la UE, després d’Alemanya, que arribava en 2018 a una quota del 19%. En aquest 2019, Espanya ja s’ha convertit en el primer productor, superant al país germà, i en el cas de la Comunitat Valenciana parlem d’un sector fonamental per a l’economia i en 2018 les exportacions van créixer un 46%. Igualment, la carn de porc aconseguia en 2018, els 7.417,2 milions d’euros de la producció total agrària i representava 3.095.019 mil euros en exportacions a la UE, així com 1.699.688 mil euros a països tercers, on es destaca la Xina com a principal mercat.

L’organització insisteix que un sector que és tan rellevant per a l’economia i que ha crescut al voltant d’un 31,45% en els últims cinc anys, no pot permetre’s posar-se en risc, per la qual cosa s’han d’establir tots els controls pertinents, fins i tot, sobretot en aquests mesos de major turisme. Així considera que tota prevenció és poca i manté que els esforços econòmics i de recursos en tasques de control i seguiment són necessaris.

Igualment, ha demanat que s’extremen les precaucions també en el referit a aliments i persones que provinguen de països afectats per PPA, a través de mecanismes d’informació, seguiment i control. I, amb l’objectiu d’assegurar la sanitat dels animals ha proposat al Ministeri que faça un pla de correcció de la densitat de senglars i que treballe en sistemes alternatius a la caça.

Així mateix, un altre dels temes tractats referent al sector porcí ha sigut sobre l’esborrany del Reial decret d’ordenació que es troba ja en la seua última fase i s’estima que s’aprovarà a la fi d’any. LA UNIÓ demana major protecció a les granges de mares i així aconseguir un equilibri entre la producció i l’engreixament. Igualment, proposa que es permeta ampliar a les granges més xicotetes amb l’objectiu d’assegurar la seua viabilitat econòmica, ja que aquestes granges són clau per a l’economia agrària de moltes zones, pujant el límit fins als 240 UGM. Finalment, l’organització ha sol·licitat, en relació les accions d’activistes en contra de la producció ramadera, que se sancionen aquestes pràctiques, en tractar-se d’un tema de sanitat i benestar animal.