La Unió demana un pressupost d’1,8 milions d’euros a la Conselleria després de la supressió de la Llei de l’Horta

Després de conèixer la Llei de l’Horta i la supressió del Consell de l’Horta que es va aprovar la setmana passada, la Unió de Llauradors i Ramaders ha demanat a la Conselleria d’Agricultura un pla de suport per garantir una gestió més eficient i efectiva d’este espai “únic”.

Carles Peris, secretari general de la Unió, ha destacat que “no entenem com la Generalitat modifica la Llei de l’Horta i dissol el Consell, que van estar avalats en la seua creació tant pel Consell Econòmic i Social com pel Consell Jurídic Consultiu”.

És per això que consideren que per a l’òrgan que gestiona la implementació de la Llei de l’Horta o de les conselleries que accepten les seues funcions, les prioritats han de ser la protecció d’este territori i l’activitat agrícola, “evitant la seua degradació”.

Per este motiu, la Unió proposa que, després dels canvis que s’han realitzat, es garantisca el finançament de les activitats que fins ara duia a terme el Consell de l’Horta. Per això, suggereixen que els Pressupostos de la Generalitat per al 2025 incloguen quatre partides específiques per un valor total d’1,8 milions d’euros per donar suport a l’Horta de València.