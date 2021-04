LA UNIÓ demanarà el tancament de les importacions de cítrics de l’Argentina si es detecten cinc o més intercepcions en un mes amb plagues a la UE

Connect on Linked in

LA UNIÓ de Llauradors informa que la Comissió Europea ha decidit reobrir des de l’1 de maig les importacions de taronges i llimes procedents de l’Argentina a la Unió Europea, després de la suspensió de les mateixes decretada el mes d’agost passat davant la presència de nombrosos enviaments amb plagues que van ser denunciats per aquesta organització.

La decisió finalitza la prohibició temporal d’introduir en el territori de la UE llimes i taronges procedents de l’Argentina, que es va prendre l’any passat per la detecció de partides amb Phyllosticta citricarpa (Taca negra dels cítrics).

Aquesta prohibició se substitueix per una sèrie de controls basats en el risc que cal qualificar de manera positiva, ja que l’Argentina encara no ha posat en marxa plenament les mesures per a reforçar el seu sistema de certificació d’exportació de cítrics. Així, el nou protocol, publicat ahir mitjançant la Decisió d’Execució 2021/682 de la Comissió Europea (CE) en el Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE), s’endureix amb la inspecció en origen i amb l’increment de les inspeccions des del camp fins a l’entrada en territori de la Unió Europea, tot i que per a LA UNIÓ encara resulta insuficient i exigeix majors garanties.

Per això anuncia l’organització que sol·licitarà un nou tancament de les importacions en el cas que es detecten cinc o més intercepcions en un mes de cítrics argentins amb plagues. De la mateixa manera, continua reclamant per a aquestes importacions un tractament de fred en trànsit, un increment de les inspeccions perquè passen de l’1% actual al 5% en els lots abans d’eixir de l’Argentina i una homogeneïtzació dels criteris inspectors en els diferents ports europeus.

Cal assenyalar que el major creixement de rebutjos de cítrics de tercers països a la UE l’any passat, per presència de plagues, es va produir amb la mercaderia retirada de l’Argentina, un total de 139 en 2020 pels 21 de 2019, la qual cosa suposa un augment del 562%. Fins i tot, malgrat tindre suspeses les seues exportacions a la UE, des del 15 d’agost fins al 30 d’abril d’enguany, el passat mes de setembre encara es van detectar un total de quatre enviaments rebutjats procedents de l’Argentina.

Indicar també que les exportacions de cítrics argentins a la UE van ascendir l’any passat a una quantitat de 140.357 tones -la major part de llimes-, de les quals 26.366 t. van tindre com a destí Espanya.