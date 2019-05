La Unió Democràtica de Pensionistes de Llombai declara la guerra al plàstic

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La Junta ha aprovat per unanimitat erradicar l’ús de plàstic en les celebracions de l’associació.

La Unió Democràtica de Pensionistes està en guerra amb el plàstic.

Així, com ho senten. La Junta ha aprovat per unanimitat erradicar l’ús del plàstic en les seues celebracions com a associació.

És per això que li han declarat la guerra al plàstic. Volen lluitar per aconseguir un món més respectuós amb el medi ambient i desitgen que la resta de col·lectius i associacions facen el mateix.

Per a això, han comprat 300 servicis de taula perquè al llarg dels pròxims anys facen les celebracions que facen, ja no s’utilitze mai més el plàstic.

Una magnífica iniciativa que tots i totes desitgen, agafen com a model altres col·lectius i associacions.