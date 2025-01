La Unió denuncia la entrada a Espanya de mel importada de mala calitat a preu molt barat

Un total de 32.000 tones de mel importada de diversos països van entrar a Espanya durant 2024 en clara competència deslleial a uns preus molt barats i amb dubtosa qualitat, segons denuncia la Unió Llauradora i Ramadera.

Segons les dades del Ministeri d’Agricultura de la campanya 2023/2024, el preu de venda d’un quilo de mel a granel a Espanya es va situar entre 3,99 i 4,18 euros.

Enfront d’estos preus, en 2024, van entrar només a Espanya 32.000 tones de mel importada a un preu mitjà de tot just 1,77 €/kg, procedent en gran part de països com la Xina, l’Argentina, Ucraïna o mel d’origen xinés que arriba a través de Portugal.

Amb estes dades es comprova que el preu de la mel a granel importada entra amb uns preus rebentats que són un 131% més barats que les nostres.

Per a expressar eixe malestar apicultors s’han desplaçat a Madrid per a denunciar davant la Representació de la Comissió Europea eixa competència deslleial i han reclamat mesures per a protegir el sector apícola davant la importació massiva de mels barates

Cal assenyalar que el sector apícola no sols representa un pilar econòmic per a moltes famílies, sinó que també exerceix un paper fonamental en la preservació de la biodiversitat a través de la pol·linització. La desaparició dels apicultors valencians suposaria una catàstrofe mediambiental i social irreparable.