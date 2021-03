LA UNIÓ denuncia que algunes cadenes de distribució comercial ofereixen taronges en promoció per davall del cost del producte a l’eixida del magatzem

Connect on Linked in

Ha presentat ja davant la AICA durant els últims dies diverses denúncies

S’observa una guerra de preus en els productes frescos per a llançar-los a la baixa

LA UNIÓ de Llauradors denuncia que ha detectat en els lineals d’algunes cadenes de distribució comercial diverses ofertes de promoció de taronges on els preus se situen suposadament per davall del cost del producte a l’eixida de magatzem, la qual cosa comporta una pràctica que distorsiona el mercat i la cadena agroalimentària en exercir una pressió a la baixa per al productor.

Per això LA UNIÓ ha requerit a l’Agència d’Informació i Control Alimentaris (AICA) -organisme dependent del Ministeri d’Agricultura- al fet que inicie els controls i inspeccions requerits per a comprovar el compliment del contingut del contracte o contractes de compra-venda de cítrics d’acord amb el que s’estableix en la Llei 12/2013, de 2 d’agost, de mesures per a millorar el funcionament de la cadena alimentària.

En les ofertes s’anuncia amb gran tipografia descomptes de fins al 31% sobre el preu inicial, amb un resultat final per al consumidor, segons cadena, d’entre 0,50 a 0,80 euros/kg. En aquest sentit, les despeses de recol·lecció, forfet– llavat, calibrat, encerat, enmallat, encaixat, despeses administratives, marges de tota la cadena, etc. – transport, etc. fa que el cost efectiu de la producció se situe, suposadament, per damunt del preu que hauria de percebre cada part de la cadena.

Per tant, segons el parer de l’organització s’hauria de comprovar la traçabilitat comercial d’aquestes taronges perquè es complisca amb el que s’estableix en el següent articulat de la Llei 12/2013, de 2 d’agost, de mesures per a millorar el funcionament de la cadena alimentària: apartats c) i j) del punt 1 de l’article 9 i els articles 12 bis i 12 ter.

LA UNIÓ assenyala que les ofertes de taronges durant les últimes setmanes no són un cas aïllat, perquè formen part de l’estratègia comercial d’algunes cadenes per a baixar els preus dels productes frescos que ja vénen anunciant des de principi d’any. De moment només són algunes cadenes, però no seria d’estranyar que arrossegaran a la resta, encara que les de capital valencià han anunciat ja que no entren en aquesta espiral, el que agraeix LA UNIÓ.

El problema és que s’entra d’aquesta manera en una guerra perillosa de descomptes entre les diferents cadenes, que al final la pagaran els llauradors i ramaders amb uns preus encara si cap més baixos.