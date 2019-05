LA UNIÓ denúncia que el comissari d’Agricultura vinga de visita “política” i no escolte l’opinió de tot el sector en la major crisi citrícola dels últims temps

Connect on Linked in

LA UNIÓ de Llauradors critica que la visita del comissari d’Agricultura, Phil Hogan, hui a València, siga únicament com a “política” i s’emmarque més dins de la campanya electoral del PP davant les pròximes eleccions europees que amb un caràcter pròpiament institucional, a més de negar-se a escoltar el que li proposa el conjunt del sector sense exclusions davant la major crisi de la citricultura valenciana dels últims temps.

Aquesta Organització Professional Agrària, que hui no ha sigut convidada a participar davant el veto inadmissible del PP a una part important de la citricultura de la Comunitat Valenciana, assenyala que li haguera agradat traslladar-li al comissari totes les propostes realitzades fins hui, inclòs l’informe elaborat sobre les substàncies actives que es poden emprar en la citricultura sud-africana però no en la nostra i que diu que no coneix de primera mà. Peris afirma que “hui era una bona oportunitat per a conèixer-ho si s’haguera dignat a mantenir una trobada amb nosaltres, perquè no es pot acusar de falta de proves quan no es volen vore”.

Carles Peris indica també que “és indignant que Hogan -que no oblidem és la màxima autoritat de la Unió Europea en matèria agrària- vinga a València a dir que no passa res i que li falta informació. Això per al meu parer és insultar en la pròpia cara als citricultors valencians, perquè hem estat ja diverses vegades a Brussel·les i remés escrits i informes sobre aquest tema en reiterades ocasions”.

El comissari d’Agricultura manifesta a més un profund desconeixement de les xifres d’importació de cítrics de tercers països a la Unió Europea en assenyalar que baixen. Les dades del Ministeri d’Agricultura, procedents del Datacomex i entregats en la Mesa Nacional de Cítrics del passat 2 d’abril ho desmenteixen en ser clares i contundents. Les importacions de cítrics de tercers països a la Unió Europea han augmentat en el període de setembre a desembre en els últims cinc anys un 16% i si es concreten per països les de Sud-àfrica han crescut un 28,4%, les d’Egipte un 29,8%, Turquia un 21,7%, l’Argentina un 21,4% i el Marroc un 13,9%

Per posar un exemple en volum durant la campanya 2014-2015 Sud-àfrica va exportar a la Unió Europea un total de 270.537 tones en eixe període de setembre a desembre, mentre que en l’última 2018-2019 la xifra ja va ascendir a 338.527 tones.

D’altra banda, Hogan disposa també d’un informe sobre l’impacte de l’Acord Comercial entre la UE i els països de la Comunitat de Desenvolupament d’Àfrica Meridional en relació amb el sector citrícola i el seu corresponent estudi i impacte del cas valencià; finançat amb fons europeus i elaborat per la UPV per al Grup dels Verds del Parlament Europeu. Peris indica que “o no ha llegit les conclusions d’eixe informe elaborat amb fons comunitaris o directament l’ha tirat al fem, perquè no pot arribar a València al·legant un suposat desconeixement quan posseeix informació més que suficient”.