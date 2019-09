LA UNIÓ denuncia que la llotja de referència de Reus manté inexplicablement les cotitzacions més baixes de l’ametla en un context d’estabilitat

Connect on Linked in

LA UNIÓ de Llauradors denuncia que la Llotja de Reus, que serveix de referència per a la majoria de transaccions de compravenda d’ametla de la Comunitat Valenciana, manté el preu més baix de totes les llotges, uns 50 cèntims per kg de mitjana per davall de les d’Albacete i Múrcia.

L’organització assenyala que no hi ha motius per a aquest descens perquè ens trobem en un context d’estabilitat del mercat en l’Estat, també en una potència com els Estats Units i amb només un lleuger augment de producció tant en la Comunitat Valenciana com a Espanya. Així, LA UNIÓ sol·licitarà a la Comissió Nacional de Mercats i Competència (CNMC) que investigue les cotitzacions que marca la Llotja de referència de Reus, ja que aquests sempre reflecteixen un preu inferior a les altres dues i al preu real de les transaccions del dia a dia.

La variació de preu no és nova, sinó que es repeteix històricament. En els últims anys el preu mitjà de la Llotja de Reus ha sigut un 13% inferior al fixat en la Llotja de Múrcia, un 14% inferior al de la Conselleria d’Agricultura d’Andalusia, un 8% inferior al de la Llotja d’Albacete i un 2% inferior al de la nostra Conselleria d’Agricultura

Gran malestar entre els productors valencians

Aquesta situació, ja denunciada en repetides ocasions per LA UNIÓ, provoca un gran malestar entre els productors valencians que pensen que les cotitzacions de Reus estan manipulades per a beneficiar sempre al comprador. En aquest sentit, el responsable de fruita seca de LA UNIÓ, Ricardo Beltrán, es pregunta “si no hi ha ningú capaç de posar fre a aquesta situació i si Espanya necessita importar molta més ametla de la que produeix, és a dir, si existeix una demanda que necessita el doble de l’oferta, per què els preus en lloc d’anar a l’alça continuen baixant?”.

El responsable de LA UNIÓ creu que “pot haver-hi un interés per part dels intermediaris o fins i tot d’alguns responsables cooperatius que el preu de Reus siga sempre baix i així poder justificar-se amb un lleuger augment de preu que estan fent una bona gestió. La veritat és que al final tothom guanya excepte el productor que sempre és el més perjudicat dels moviments especulatius”.

Si en les llotges espanyoles la diferència de preu és gran, també ho és entre els diversos països productors. El preu mitjà de l’ametla espanyola se situa al setembre un 6% més baix que la italiana i un 31% inferior a la dels Estats Units.

Producció prevista a la CV

La collita d’ametla de la Comunitat Valenciana pot ser d’al voltant de 6.900 t. d’ametla en gra de bona qualitat, únicament un 6% superior a la campanya passada. En el conjunt estatal es preveu una producció de 62.027 t., només un 2% més alta que l’anterior. S’estabilitza per segon any consecutiu d’aquesta manera una producció estatal sobre les 60.000 t.