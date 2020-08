LA UNIÓ denuncia que la Unió Europea ha interceptat ja fins a juliol quasi tants enviaments de cítrics infestats amb plagues que en tot l’any passat

Connect on Linked in

Destaquen els 117 rebutjos de l’Argentina, 78 en aquest passat mes de juliol, quan l’any passat a penes va tindre 21

El 84% de la mercaderia rebutjada amb plagues en els primers set mesos de l’any provenia de països de Mercosur

Les xifres de mercaderia de cítrics procedents de tercers països i rebutjada en els ports europeus per estar infestada amb plagues segueix a l’alça. LA UNIÓ de Llauradors denuncia que només fins al mes de juliol, segons dades oficials, s’havien produït ja quasi tantes intercepcions de cítrics -151- com totes les del passat any -164-.

S’emporta la palma sens dubte Argentina, qui porta durant aquest any un total de 117 intercepcions, 78 en aquest juliol passat quan en el mateix mes de l’any passat no va tindre cap. Totes les de 2019, que van ser 21, es van concentrar fonamentalment a l’agost i setembre i en menor mesura a l’octubre.

Juliol és el mes d’enguany amb més enviaments rebutjats, un total de 86, la qual cosa suposa el 57% dels que portem al llarg de tot 2020. I el país amb més intercepcions és l’Argentina, amb 78 de les 86, és a dir que el 91% de les mateixes amb organismes nocius provenia de l’Argentina. Les plagues amb més rebutjos són les temibles Mancha Negra o la Cancrosis que encara no han entrat en la citricultura de la Unió Europea.

Sud-àfrica, en l’inici de la seua campanya d’exportació a la UE, ja porta 4 intercepcions enguany i 3 d’elles de la devastadora plaga de la Thaumatotibia leucotreta o falsa arna.

Les dades reflecteixen una vegada més la greu amenaça i el risc evident de propagació i contaminació d’aquestes malalties greus de quarantena com són entre altres la mancha Negra o el Cancro que no són presents encara en l’àmbit territorial de la Unió Europea i l’entrada de les quals seria letal per a la nostra citricultura perquè una vegada introduïdes serien endèmiques.

LA UNIÓ veu necessari que abans de subscriure la signatura definitiva de qualsevol acord comercial caldria auditar als països que no puguen garantir la sanitat vegetal dels cítrics europeus, analitzar els efectes per als llauradors europeus en tots els seus vessants, així com establir mecanismes més estrictes de control en frontera i prohibir l’entrada de qualsevol producte que no haja sigut produït en condicions de reciprocitat, és a dir sota la mateixa normativa que exigeix la Unió Europea a les produccions pròpies.

En aquests moments es troba pendent de ratificació l’acord de la UE amb Mercosur (l’Argentina, el Brasil, Paraguai, l’Uruguai i Veneçuela) i cal tindre en compte l’assumpte de les plagues abans que entre en vigor. De fet, amb les dades a la mà, de totes les deteccions de cítrics amb plagues en ports europeus durant aquests set primers mesos de l’any, el 84% prové de països de Mercosur.

Carles Peris, secretari general de LA UNIÓ, insisteix que la Unió Europea es prenga de debò el problema de les plagues perquè a la llarga el cost pot ser més onerós per a les arques dels estats membres. “Exigim protocols rigorosos en el control de les importacions de tercers països i que les autoritats comunitàries es plantegen d’una vegada per sempre les inspeccions en origen i el tractament de fred per a evitar riscos innecessaris abans d’eixir contingents, si no volen que les plagues continuen provocant aquest greu crebant econòmic tant per als Governs com per als llauradors”.

Peris afirma que “després de les reiterades denúncies d’organitzacions com LA UNIÓ en defensa dels llauradors valencians i si finalment s’introdueix alguna plaga i es demostra desistiment de funcions de les autoritats competents, estem disposats a anar als tribunals per a exigir danys patrimonials”.

Evolució d’intercepcions de cítrics amb organismes nocius

País 2019 2020 * Afganistán 1 0 Argentina 21 117 Bangladesh 17 5 Brasil 1 1 Chile 1 0 China 25 7 Colombia 0 1 Egipto 1 0 Emiratos Árabes 1 0 Guatemala 4 2 Guinea 1 0 Indonesia 3 0 Israel 8 1 Mauricio 0 2 México 2 1 Sudáfrica 34 4 Swazilandia 3 0 Túnez 13 0 Uganda 1 0 Uruguay 23 9 Vietnam 0 1 Zimbabwe 4 0 Total 164 151 * Fins juliol

