Connect on Linked in

LA UNIÓ denuncia que l’Argentina veu incrementats fins a agost un 500% els seus rebutjos de cítrics per presència de plagues i malgrat això una auditoria de la Comissió Europea ho veu quasi tot de color de rosa

La Comissió Europea ha de realitzar una rigorosa auditoria fitosanitària en aquells països que no puguen garantir l’eixida de cítrics sense plagues

Sud-àfrica porta ja 13 rebutjos fins a agost quan a penes ha iniciat la seua campanya d’exportació a la UE

LA UNIÓ de Llauradors denuncia que l’Argentina continua batent rècords de rebuig dels seus cítrics a la Unió Europea per presència de plagues devastadores i desconegudes en la citricultura europea i fins a aquest mes d’agost les intercepcions ja eren un 533% superiors a les de tot l’any passat.

No es queda tampoc arrere Sud-àfrica, amb 13 rebutjos fins a agost quan a penes ha iniciat la seua campanya d’exportació, ni l’Uruguai amb 11, que són els altres països que han vist rebutjats més enviaments després de l’Argentina.

L’Argentina ha vist rebutjats un total de 133 enviaments pels 21 del passat any o els 22 de 2018. A l’agost d’enguany s’han produït 16 rebutjos pels 5 en el mateix mes de l’anterior. Tots ells tenien fongs tan perillosos com el Phyllosctita citricarpa que causa la temuda Taca Negra dels cítrics o el bacteri Xanthomonas que origina el Cancro dels cítrics. Davant aquesta situació, l’Argentina va veure suspeses les seues exportacions a la UE des del 15 d’agost fins al 30 d’abril de 2021.

A mitjan aquest passat mes d’agost la web de la Comissió Europea va publicar l’informe final d’una auditoria realitzada a l’Argentina per a verificar els controls establits per a la Mancha Negra i tot -o quasi tot, perquè censuren l’absència de garanties en la verificació oficial dels tractaments fúngics que reclama la normativa europea- es veu des de les instàncies comunitàries de color de rosa.

L’increment de la demanda de cítrics a la UE ha propiciat que els enviaments de l’Argentina s’acceleraren i es descurara d’aquesta manera el compliment de les normes fitosanitàries: de gener a juny les exportacions de llimes argentines a la UE es van disparar un 289% fins a les 62.870 Tm, un 129% també més que la mitjana dels últims cinc anys. A partir de juliol van començar el gruix de les exportacions de taronges i, a falta de dades, és evident que també es van disparar.

Les decisions que s’han pres amb l’Argentina s’han d’aplicar també per a altres països i perquè existisca un comerç internacional sòlid i sense problemes la UE ha de prendre’s seriosament aquests temes. Per això LA UNIÓ reitera que la Comissió Europea ha de realitzar una rigorosa auditoria fitosanitària en aquells països que no puguen garantir l’eixida de cítrics sense plagues i en el cas per exemple de l’Argentina continuar amb la suspensió de les importacions durant la pròxima campanya si no es donen les circumstàncies adequades per a reprendre-les, o suspendre-les també per a altres països.

Per a això l’organització advoca per la implantació d’un criteri d’inspecció única en origen per a tots els països tercers i que les importacions entren per pocs ports de la UE -seria adequat tres com a màxim- on es garantisca la presència d’un nombre suficient d’inspectors experts en plagues i malalties citrícoles i amb un percentatge de mostres analitzat representatiu. De la mateixa manera aposta per l’obligació del tractament de fred en el transport i per la prohibició en la producció i manipulació de cítrics de l’ús de matèries actives que no estiguen autoritzades a la Unió Europea.

Les dades dels rebutjos de cítrics amb plagues revelen una vegada més la greu amenaça i el risc evident de propagació i contaminació d’aquestes malalties greus de quarantena com són entre altres la Mancha Negra o el Cancro que no estan presents encara en la UE i l’entrada de la qual seria letal per a la nostra citricultura perquè una vegada introduïdes serien endèmiques.

País 2019 2020 * Variació % Argentina 21 133 533% Bangladesh 17 5 -71% Brasil 1 3 200% China 25 7 -72% Sudáfrica 34 13 -62% Uruguay 23 11 -52% Total 164 182 11%