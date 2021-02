LA UNIÓ denuncia que les Administracions donen l’esquena al sector agrari de la Ribera

Connect on Linked in

Tres mesos i mig després de la gota freda no han donat cap solució, les infraestructures segueixen sense arreglar des de novembre i no se sap res tampoc sobre possibles ajudes

LA UNIÓ de Llauradors denuncia que han passat ja tres mesos i mig des que la gota freda (pluja, pedra i vent) va afectar la comarca de la Ribera i els llauradors afectats segueixen a l’espera d’alguna mena de solució per part de les Administracions, tant en forma d’ajudes com d’arranjament de les infraestructures danyades.

Les pèrdues directes van ser estimades en el seu moment per part de LA UNIÓ en més de 10 milions d’euros a les comarques de la Ribera Baixa i Ribera Alta. La zona més afectada comprenia unes 1.100 hectàrees de cultiu de cítrics, caquis i hortalisses i les localitats més damnificades van ser Almussafes, Alginet, Benifaió, Sollana i Sueca.

La gota freda, amb precipitacions acumulades de fins a 500 litres, va originar danys a principi de novembre en infraestructures agràries com a camins, marges, hivernacles o sistemes de reg, així com en magatzems agrícoles, entre altres. Des d’aquella data fins ara poc o res s’ha reparat, segons l’avaluació de LA UNIÓ després de recórrer les zones afectades, i les dificultats per a efectuar l’activitat agrària normal en el camp prossegueixen.

Tampoc es coneix res sobre les mesures urgents sol·licitades per LA UNIÓ a totes les Administracions en aquella data i que feien referència a la concessió d’ajudes, la reducció del mòdul de l’IRPF, la condonació de l’IBI de les parcel·les cultivades i construccions presents en elles, la bonificació de les quotes de la Seguretat Social durant un any, l’establiment de préstecs amb interés subvencionat i també una sèrie d’actuacions i ajudes per a les cooperatives comercialitzadores afectades.

En aquest sentit, a la Generalitat Valenciana li demandava un paquet d’ajudes per a reparar infraestructures i danys en explotacions agràries i també ajuda per a la compra o repartiment gratuït de productes fungicides.

Per al Govern de l’Estat, LA UNIÓ instava la concessió d’ajudes als ajuntaments afectats per a reparar les infraestructures agràries danyades: camins agrícoles, sistemes de reg, hivernacles, etc. També demanava préstecs a interés zero per a les persones llauradores i ramaderes afectades o indemnitzacions per a fer front a les despeses de campanya a fi de tindre ingressos per a afrontar les noves collites. En l’apartat fiscal i de Seguretat Social, reclamava l’exempció del 50% de les quotes de la Seguretat Social durant sis mesos, la reducció dels mòduls fiscals de cara a la pròxima campanya de la renda en les explotacions afectades i compensar als ajuntaments que apliquen l’exempció del pagament de l’IBI rústic i dels béns afectes a l’activitat agrària.

En aquest últim aspecte comminava als Ajuntaments afectats a l’exempció del pagament de l’IBI rústic i dels béns afectes a l’activitat agrària, així com agilitat en la reparació de les infraestructures agràries de la seua competència per a evitar problemes a l’hora d’accedir a les explotacions.

No obstant això, malgrat les peticions realitzades per l’organització amb caràcter d’urgència, res s’ha fet durant aquest període de temps transcorregut, la qual cosa ha provocat el malestar entre les persones afectades per si al final es queden en l’oblit i ni es reparen ni es compensen de cap manera les pèrdues.