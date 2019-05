LA UNIÓ denuncia que les importacions massives de carxofa del Perú afonen en aquest final de campanya els preus en camp en les nostres zones productores

Connect on Linked in

Esta organització critica que els lineals dels nostres supermercats estiguen en l’actualitat inundats de carxofes en conserva procedents del Perú

LA UNIÓ de Llauradors denuncia la baixada de preus de la carxofa en fresc, un 44% des de principi d’any, en les nostres zones productores de la Comunitat Valenciana com a conseqüència de la importació massiva procedent fonamentalment del Perú.

Els preus de la carxofa per a consum en fresc s’han anat desplomant mes a mes i ara el productor cobra entre 0,20 i 0,30 euros/kg si va a indústria i entre 0,35 i 0,45 € per a fresc, la qual cosa situa les cotitzacions quasi a la meitat de les que es pagaven a principi d’enguany amb la campanya de primavera.

La importació de carxofes del Perú destinades a la indústria està provocant que la nostra producció que tradicionalment es dirigia a indústria, al no tindre cabuda, es desvie cap al consum en fresc, la qual cosa condueix a una saturació de l’oferta i baixada dels preus.

Els productors valencians de carxofa denuncien que en alguns supermercats de la Comunitat Valenciana el consumidor no té en estos moments cap opció de comprar conserves amb producte procedent d’Espanya i es veuen obligats a adquirir-la obligatòriament d’altres països. Aquestes pràctiques, encara que legals, porten a la ruïna a molts llauradors que veuen com la seua producció d’esta última part de la campanya que tradicionalment, pel cansament del consumidor en fresc, es desviava a la indústria, ja no té eixa eixida i com menys consum hi ha és quan més oferta es posa en el mercat.

La situació no és nova d’esta campanya, sinó que ve repetint-se i consolidant-se des de ja fa uns anys. Segons el parer de LA UNIÓ “quan la supervivència del camp valencià està més qüestionada que mai, és molt trist comprovar com les pràctiques comercials d’alguns salvadors de pàtries que només busquen incrementar marges i beneficis, afonen al sector cada vegada més”.

LA UNIÓ desitja traslladar un missatge als consumidors perquè comproven en botigues i supermercats les etiquetes de procedència de les conserves de carxofes i reclamen la procedència de zones productores espanyoles i valencianes. Aquesta organització considera que cal acabar amb el mite que els productes agrícoles procedents de tercers països són més barats perquè això no és en cert en la majoria dels casos i a més cal assenyalar que apostant i consumint els nostres productes els beneficis arriben als nostres llauradors i es queden en el nostre territori.