lA UNIÓ denuncia que les intercepcions de cítrics amb plagues i malalties de tercers països són fins al moment un 17% ja més elevades que tot l’any passat

Torna a exigir el tractament en fred per a les importacions citrícoles

Demana a les cadenes de distribució comercial i botigues que vagen retirant ja les taronges de tercers països i se substituïsquen per les nostres

Sud-àfrica i l’Uruguai són els països on major nombre d’intercepcions s’ha produït en els primers deu mesos de 2019, amb 32 i 24, respectivament. En el cas del país de Mercosur suposa un 380% més que l’any passat i en el del país africà un 88%. Cal destacar també els 5 rebutjos d’agres provinents de Zimbaue, país veí de Sud-àfrica.

La major part de les importacions retingudes amb plagues i malalties fins a octubre corresponen a la Phyllosticta citricarpa (41), el fong que causa la temuda Taca Negra, i a la Thaumatotibia leucotreta (34), la falsa arna que provoca greus danys comercials als cítrics. Ambdues són plagues i malalties de quarantena amb un greu risc que segueixen sense estar presents en la citricultura europea i l’amenaça de la qual és cada vegada més gran.

L’organització agrària assenyala que és necessari que les autoritats de la Unió Europea es prenguen de debò la vigilància fitosanitària i es plantegen d’una vegada per sempre implantar el tractament en fred i el control en origen per a les importacions de cítrics perquè el risc està cada vegada més latent. En les recents analítiques efectuades per LA UNIÓ es va descobrir que la major part de les substàncies actives detectades que empren els citricultors de tercers països i l’ús dels quals està prohibit per als europeus corresponen a fungicides per a conservar la fruita i que en molts casos són alternatives al tractament en fred que és més innocu. “Per això pensem que és un clar frau i engany per al consumidor europeu i que s’evitaria utilitzant així el tractament en fred”, afirma Carles Peris, secretari general de LA UNIÓ.

Peris indica que “als nostres cítrics per exemple els Estats Units, el Japó o la Xina els exigeixen unes condicions per a exportar-los allí; mentre que ací qualsevol país que desitge exportar a la UE pretén imposar les seues regles. Això és totalment intolerable”.

Retirada cítrics tercers països distribució comercial

LA UNIÓ aprofita també per a sol·licitar a les cadenes de distribució comercial i botigues que retiren ja dels seus lineals els cítrics procedents de Sud-àfrica i Mercosur i els vagen substituint-los pels nostres. “Fins ara no teníem taronja espanyola i valenciana, únicament mandarines, per a comercialitzar, però ara ja és el moment que els lineals canvien d’aspecte i apareguen les nostres taronges de manera contínua i permanent”, assenyala Carles Peris.