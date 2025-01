LA UNIÓ denuncia que uns 700 agricultors i ramaders de València queden sense ajudes per la DANA

“No pot ser que els llauradors i ramaders valencians que han patit una catàstrofe sense precedents, que posa de debò en perill la viabilitat de les seues explotacions, paguen ara les conseqüències de les lluites de poder dels diferents partits polítics”, assenyala Carles Peris.

Es tracta d’aquells que van entrar posteriorment dins de l’extensió de mesures de suport agrari per la DANA.

El rebuig del Congrés dels Diputats a la convalidació del Reial decret llei 9/2024 tindrà greus conseqüències per a al voltant de 700 llauradors i ramaders afectats per la DANA, segons denuncia la Unió Llauradora i Ramadera. Aquests professionals, que han patit danys importants en les seues explotacions agràries a causa de la riuada i barrancada, es veuran privats, de moment, d’accedir a les ajudes previstes per a pal·liar els efectes de la catàstrofe climàtica.

Aquest grup de llauradors i ramaders es trobava en un segon bloc de beneficiaris, que va ser inclòs en l’ampliació de mesures de suport agrari per la DANA, després de l’extensió a les produccions, parcel·les i explotacions agràries que, encara que greument afectades per la tempesta, no es trobaven localitzades en els 78 municipis inicialment contemplats en l’article 23 del Reial decret llei 7/2024. Aquesta ampliació, que LA UNIÓ havia sol·licitat reiteradament mitjançant escrits i denúncies públiques, va ser un assoliment que ara es veu truncat amb el rebuig a la convalidació del Reial decret llei en el Congrés dels Diputats.

Fins a la data, el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació havia recaptat, a través dels Ajuntaments, les dades de prop de 700 llauradors que, gràcies a aquesta extensió, eren candidats a rebre tant ajudes directes (article 24 RDL 7/2024), que suposen el 30% de la mitjana dels ingressos agraris dels últims tres anys, com a mesures de reparació d’explotacions danyades per la DANA (article 25 RDL 7/2024). No obstant això, la no convalidació del Reial decret llei ha obligat el Ministeri a suspendre les actuacions programades de peritació de danys i tramitació d’ajudes, així com la valoració de danys en parcel·les i la reparació d’explotacions a través de TRAGSA.

Carles Peris, secretari general de LA UNIÓ, manifesta el seu rebuig davant la irresponsabilitat política que està afectant greument el sector agrari.



“És inadmissible que els llauradors i ramaders, els qui han patit una catàstrofe sense precedents, que posa de debò risc la viabilitat de les seues explotacions, siguen ara els que paguen les conseqüències de les lluites polítiques entre els diferents partits polítics”, assenyala Peris.

El secretari general insisteix que “és imprescindible que es posen en marxa tots els mecanismes necessaris perquè els afectats no es queden sense ajudes, independentment de la no convalidació del Reial decret llei.

Hi ha solucions per a això, i apel·lem a la responsabilitat dels partits polítics perquè deixen de prioritzar els seus interessos electorals sobre els dels ciutadans que estan vivint la pitjor catàstrofe climàtica de la història recent d’Espanya”.

LA UNIÓ també reitera el seu compromís de continuar lluitant pels drets dels llauradors i ramaders valencians afectats per la DANA, exigint que es garantisca l’accés a les ajudes necessàries per a superar els danys causats per la tempesta.