La Unió Deportiva Alzira i el Paterna CF empaten

Connect on Linked in

El Paterna segueix sense perdre en el Gerardo Salvador des del 29 de setembre i l’Alzira sense guanyar lluny del Suñer Picó des del 13 d’octubre.

Empat entre l’equip d’Alzira i el Paterna, els dos equips que arribaven al partit amb la necessitat dels tres punts, el local per a seguir com quatre punts per damunt del descens i els de la Ribera per a continuar tenint a tir la promoció mancant poder donar una urpada i entrar en la zona noble. No obstant això el punt va acabar sent insuficient per a tots dos. El Paterna segueix sense perdre en el Gerardo Salvador des del 29 de setembre i l’Alzira sense guanyar lluny del Suñer Picó des del 13 d’octubre.

Navarro va plantejar un partit amb tres centrals i dos carrilers mentre que Pau Quesada va optar per escorar a banda a Mauro per a situar a Luis García en la mitja punta i Siafá com a referència.

Tots dos conjunts van estar ordenats durant els primers 45 minuts i a penes van complicar la vida a tots dos porters. Davant la defensa tancada del Paterna s’havia d’aprofitar qualsevol circumstància i als 13 minuts el central Pepín es va atrevir a traure una falta des de mig camp per a sorprendre a Xenxo i la pilota va eixir centímetres per damunt del travesser. A cinc per al descans els del Gerardo Salvador van demanar penal per mans.

El Paterna es queda a dos punts del descens, que continua ocupant l’Acer i l’Alzira s’allunya a tres punts de la promoció. La setmana vinent el Paterna jugarà a Elx i l’Alzira rebrà al Novelda.