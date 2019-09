LA UNIÓ, després de mesos d’intensa activitat, aconsegueix avenços en el canvi de la política fitosanitària de la Comissió Europea

Connect on Linked in

La Comissió Europea homogeneïtzarà a partir del 14 de desembre els controls fitosanitaris en els ports europeus per millorar el control de plagues en produccions de països tercers

La Comissió mostra la seua preocupació per l’evolució de la “Taca Negra” i confirmen que en els pròxims mesos duran a terme una revisió integral de la legislació per endurir els procediments de control en les importacions de tercers països

Els responsables de Sanitat Vegetal i de Gestió de Crisi en Aliments, Plantes i Animals de la Comissió Europea, Bernard Van Goethem i Dorothée André, han confirmat al secretari general de LA UNIÓ, Carles Peris i a l’eurodiputada socialista Inmaculada Rodríguez-Piñero, que a partir del pròxim 14 de desembre i dins d’una estratègia global de “enduriment en els procediments de control de plagues” s’aprovarà una nova regulació comunitària que harmonitzarà i reforçarà els controls fitosanitaris en els ports europeus.

La Comissió Europea ha confirmat esta mesura durant la reunió mantinguda amb LA UNIÓ i amb l’eurodiputada del PSPV per analitzar les últimes intercepcions de plagues en els cítrics procedents de Sud-àfrica i l’Argentina i en la qual els dirigents europeus han mostrat també la seua preocupació per la possibilitat que plagues com la Thaumatotibia leucotreta (Falsa Arna) o la Phyllosticta citricarpa (provoca la Taca Negra) puguen afectar el camp valencià.

Des de la Comissió Europea s’han mostrat “disposats a treballar de la mà del sector per protegir el sector productor” i s’han compromès “a estudiar totes les opcions possibles per aconseguir frenar l’entrada de més plagues” tot i que des de LA UNIÓ s’ha posat èmfasi en la “l’efectivitat d’establir de manera obligatòria el tractament en fred per a tots els països importadors i productes”.

En qualsevol cas, durant la trobada Dorothée André ha confirmat que en l’últim any s’ha incrementat el pressupost de la Comissió Europea destinat a la prevenció i lluita contra les plagues; s’ha millorat la formació dels inspectors en els ports europeus i, s’han endurit les condicions exigides als tercers països per rebre les autoritzacions pertinents per importar a Europa.

Així, han anunciat que des del passat 1 de setembre els països exportadors han d’enviar proves documentals amb caràcter previ a les importacions que demostren l’efectivitat dels procediments utilitzats en la lluita contra les plagues. Informació fitosanitària que la Comissió revisa i, posteriorment, comparteix amb cada un dels estats membres “perquè comproven que es compleixen estrictament en els productes importats durant les inspeccions que es realitzen en arribar als ports europeus”.

La Comissió Europea ha implantat a més un sistema de monitorització mensual d’estos certificats fitosanitaris “per corregir ràpidament les possibles deficiències i implicar els estats membres en el control permanent de la veracitat dels mateixos”; així com un sistema d'”alerta ràpida” pel qual des del moment en què es detecten intercepcions de plagues en un port de la UE “les autoritats europees puguen en un termini entre deu i dotze dies recollir la informació pertinent, frenar l’entrada al mercat d’esta fruita, detectar el camp originari, prohibir els enviaments des d’este i dur a terme una revisió dels camps adjacents “, com ja ha passat en les últimes setmanes amb les intercepcions d’Argentina i Sud-àfrica.



“Encara queda molt per fer i la realitat és que seguim patint l’entrada de plagues a Europa, però almenys les autoritats europees han mostrat la seua total disposició a millorar els mecanismes d’inspecció i control necessaris per evitar una situació que pot ser catastròfica per al nostre sector”, han assenyalat tant Rodríguez-Piñero com Peris després d’advertir de “l’elevat cost” i la pèrdua de competitivitat que suposa per les persones llauradores la lluita contra estes plagues “.

Carles Peris assenyala que, “a diferència d’altres zones productores, la Comunitat Valenciana es caracteritza per la salut i la qualitat de la nostra fruita, una diferència que hem de mantndre mostrant tolerància zero amb les plagues”, i afirma que “la insistència i el treball conjunt dels darrers mesos ha permès que la Comissió ja siga totalment conscient de les nostres reivindicacions i que en els pròxims mesos vaja a dur a terme una reforma integral dels procediments de control, sobre la qual estarem molt vigilants “.

“Des 2015 s’han detectat més de 140 enviaments contaminats, els últims onze durant este estiu, el que demostra que el nostre sector citrícola està exposat a un risc extrem que és urgent combatre abans que la situació siga irreversible” ha indicat, de manera que s’han traslladat a la Comissió la necessitat que les mesures adoptades “no es queden en meres paraules i aconseguisquen ser efectives pel risc que comporta per a la biodiversitat l’increment de plagues i per l’elevat cost per a les administracions públiques i per a les persones llauradores que suposa la lluita contra estes malalties vegetals “.

Informe sobre Matèries Actives prohibides a la UE

Durant la reunió des de LA UNIÓ també s’ha lliurat a l’equip de la Direcció General de Sanitat un informe comparatiu sobre les divergències que existeixen actualment entre les matèries actives de productes fitosanitaris emprades pels sud-africans i europeus, “que deixa en una clara posició de desavantatge i competència deslleial als nostres citricultors”. Informe que la Comissió s’ha compromès a estudiar, amb especial atenció a aquelles matèries perilloses per a la salut i per a la biodiversitat que s’han detectat en percentatges superiors als permesos.