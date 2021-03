LA UNIÓ destaca el rellevant paper de la dona en aquest any de pandèmia i la necessitat de fer visible el seu treball

Ha llançat “Dones del camp valencià”, una sèrie de testimoniatges i entrevistes al llarg del territori a algunes dones que ocupen càrrecs de responsabilitat en organitzacions agràries, cooperatives, comunitats de regants o denominacions d’origen

LA UNIÓ de Llauradors posa l’accent en la figura de la dona rural i el seu rol jugat durant aquest any de pandèmia, tant en les institucions com en la vida de les cures. Es fa ressò del tema marcat enguany per l’ONU “Dones líders: Per un futur igualitari en el món de la Covid-19”, i assenyala com les dones han treballat molt dur, des de les esferes públiques i privades, per a combatre el coronavirus.

L’organització assenyala que la dona s’ha vist tradicionalment més vinculada a l’àmbit de les cures, una cosa que s’ha aguditzat encara més durant l’any passat i el que portem d’aquest, retrocedint, en alguns casos, i sumant més desigualtats a nivell domèstic quant a repartiment de tasques, cuidat de menors o majors o menor temps de dedicació al treball en condicions similars a les de la seua parella.

LA UNIÓ recorda també que la dona en el medi rural es troba encara molt allunyada de la urbana en alguns aspectes, vivint una doble bretxa, no tenint les mateixes oportunitats, ocupant un rol molt més estàtic i, en algunes ocasions, fins i tot, patint sense recursos al seu abast, episodis de violència de gènere.

“Queda encara molt per fer perquè la dona continua estant invisibilitzada, fins i tot quan fa els mateixos treballs que els homes i havent sigut essencial també durant aquesta pandèmia”, indica LA UNIÓ, qui treballa per la visibilització del treball de les dones en les empreses agràries i ramaderes, així com la seua participació activa dins de les estructures de les entitats agràries del nostre territori. En aquest sentit ha llançat “Dones del camp valencià”, una sèrie de testimoniatges i entrevistes al llarg del territori a algunes dones que ocupen càrrecs de responsabilitat en organitzacions agràries, cooperatives, comunitats de regants o denominacions d’origen, entre altres. “El món rural necessita la força femenina per a reforçar-lo i mantindre’l viu. Cal fomentar la visió transversal i els projectes d’emprenedoria en femení per a assentar la població a les comarques rurals de la Comunitat Valenciana”, indica.

LA UNIÓ aprofita així mateix per a reclamar una xarxa de comunicacions suficient en les àrees rurals del nostre territori i la millora dels equipaments assistencials i de les escoles en aquestes zones, indispensables per a treballar i per a viure, i recorda que treballa per a impulsar la igualtat en el col·lectiu agrari i per a la superació dels estereotips de gènere perquè aquests factors són la garantia de futur com a sector estratègic. En matèria d’ajudes agràries, LA UNIÓ proposa reforçar les discriminacions positives en favor de les dones i els joves en les intervencions de desenvolupament rural, amb tots els controls necessaris per a garantir que no es creen condicions artificials per a percebre l’ajuda.

També veu necessària una protecció jurídica de les dones per a aconseguir el seu reconeixement legal en tots els àmbits, des de les cotitzacions a la Seguretat Social al treball professional realitzat en les tasques agràries, tant si es duen a terme en un nucli familiar com si és a través de la titularitat de la dona.