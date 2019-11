LA UNIÓ detecta renegociacions de preu en els contractes de caqui i ho denuncia a l’Agència d’Informació i Control Alimentaris

Connect on Linked in

A UNIÓ de Llauradors ha detectat que algun comerç està incomplint el contracte de compravenda de caqui subscrit en el seu moment amb el productor i pretén ara renegociar el preu i fins i tot no recollir-li en el camp tota la fruita apta per a la comercialització existent en la parcel·la.

L’organització agrària ha traslladat a l’Agència d’Informació i Control Alimentaris (AICA), dependent del Ministeri d’Agricultura, que inicie els controls i inspeccions requerits per a comprovar el compliment de l’existència de contractes per escrit i, en aquest cas concret, del compliment del seu contingut en la compra-venda de caqui d’acord amb el que s’estableix en l’apartat 1 de l’article 12 de la Llei 12/2013, de 2 d’agost, de mesures per a millorar el funcionament de la cadena alimentària.

Algunes empreses realitzen ara una presumpta renegociació dels pactes en contracte i concretament en el preu a pagar al venedor de la producció de caqui. En un dels casos denunciats per LA UNIÓ s’indica que encara que en el contracte signat el preu a pagar per part del comprador és de 0,27 euros per quilo se li insta al venedor que si vol que se li recol·lecte la fruita ha d’acceptar el preu de 0,18 euros per quilo i, així i tot, no se li recull la totalitat de la fruita apta per a la comercialització existent en la parcel·la. Segons el parer de LA UNIÓ es tracta d’una amenaça intolerable perquè cedisca el llaurador davant la pressió de comprovar com la fruita corre el perill de fer-se malbé per excés de maduresa.

Aquesta organització ja va denunciar en l’inici de campanya que existien poques operacions de compres i que la major part eren mitjançant la fórmula coneguda en el sector com “a resultes” o “a comercialitzar”. Va denunciar els fets a l’Agència d’Informació i Control Alimentaris (AICA), dependent del Ministeri d’Agricultura, qui va transmetre que anava a realitzar les comprovacions oportunes per a detectar possibles incompliments.

Cal assenyalar que la collita de caqui d’aquesta campanya se situa en uns paràmetres normals després de la catastròfica campanya passada. Les estimacions de LA UNIÓ preveien uns 400 milions de kg, un increment notable sobre l’anterior que va tindre una producció anormalment baixa, però a penes un 3% superior a la de 2017 que va ser de 385 milions de kg.

El sector coincideix a més que la fruita és de molt bona qualitat i té un calibre ideal perquè no hi haja excessius rebujos que al final pogueren provocar que els ingressos, encara que amb preus relativament bons, foren ruïnosos. També es coincideix en un augment de la demanda tant en el mercat estatal com europeu o mundial i per això LA UNIÓ considera que amb un augment del consum i unes produccions normals seria lògic pensar que el preu a percebre pel llaurador fóra millor però lluny d’això s’han desplomat les cotitzacions inexplicablement.