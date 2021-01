LA UNIÓ envia escrits als ministres d’Agricultura i Consum per a evitar que l’orxata de xufa tinga un IVA del 21% i seguisca amb el reduït com fins ara

És una beguda vegetal, nutritiva, emparada per una DO i a més si se li afigen edulcorants és per obligació d’una normativa en vigor governamental

LA UNIÓ de Llauradors ha remés sengles escrits als ministres d’Agricultura, Luis Planas, i de Consum, Alberto Garzón, perquè l’orxata de xufa continue tenint com fins ara un IVA reduït del 10% i no el 21%, tal com es pretén amb la modificació de l’IVA de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a enguany. Aquesta mateixa setmana una representació de LA UNIÓ s’ha reunit també en el Congrés dels Diputats amb els grups parlamentaris d’Unides Podem i Compromís, concretament amb els diputats valencians Marisa Saavedra i Joan Baldoví, respectivament, a fi de que puguen presentar iniciatives parlamentàries en la Cambra Baixa per a revertir la decisió i, en el cas d’Unides Podem, traslladen al ministre de Consum, Alberto Garzón, les repercussions negatives d’aquesta situació. Cal assenyalar que en l’article 69 de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2021 s’estableix que les begudes que continguen edulcorants afegits, naturals i derivats, i/o additius edulcorants, excepte les llets infantils i les begudes considerades com a complements alimentosos per a necessitats dietètiques especials, tindran un tipus impositiu general del 21%.

L’anterior entra en contradicció perquè els edulcorants afegits a l’orxata de xufa vénen obligats normativament pel Reial decret en vigor 1338/1988, de 28 d’octubre, pel qual s’aprova la Reglamentació Tècnic-Sanitària per a l’Elaboració i Venda d’Orxata de Xufa, on s’estableix, en termes generals, que de forma obligada la majoria d’orxates, fins i tot les naturals, han de tindre com a mínim un 10% de sacarosa. Per tant, es penalitza a un sector amb un increment del tipus impositiu de l’IVA per complir amb una legislació governamental que l’obliga a afegir sucres.

Aquest increment de l’IVA, segons el parer de LA UNIÓ, pot suposar un vertader colp a un dels pocs cultius competitius i rendibles de l’agricultura valenciana i els beneficis recaptatoris a través de l’IVA seran molt inferiors al perjudici que aquest augment impositiu provocarà des del punt de vista de competitivitat del sector, de l’ocupació i del manteniment del medi ambient en la zona de producció, a l’Horta de València, una zona a més que es vol protegir i potenciar des de la Generalitat. El cultiu d’aquest tubercle està emparat a més per la Denominació d’Origen Xufa de València.

En l’argumentació remesa per LA UNIÓ als membres del Consell de Ministres s’indica també que l’orxata de xufa ha de ser considerada com un aliment utilitzat per a la nutrició humana i que, de fet, ho és per a moltes persones com a substitut de la llet en el cas d’al·lèrgia a la lactosa, una beguda vegetal i nutritiva emparada per una DO. Res a veure per tant amb altres begudes artificials carbonatades i edulcorades o amb afegit de substàncies estimulants. Diversos estudis mèdics i científics certifiquen que l’orxata de xufa és font de nutrients i vitamines, amb múltiples beneficis per a l’organisme, com ara propietats digestives pel seu alt contingut en midó i aminoàcids. També és rica en minerals; entre ells, el fòsfor, el magnesi, potassi, calci i el ferro, a més de greixos insaturats i proteïnes. En canvi, és un aliment baix en sodi, per la qual cosa és apta per als pacients amb hipertensió. Es tracta d’una beguda energètica i nutritiva, d’origen completament vegetal i amb propietats cardiovasculars similars a l’oli d’oliva, contribuint a disminuir el colesterol i els triglicèrids, pel seu alt índex d’àcid oleic.

Totes les seues característiques li fan ser un aliment complet per la seua aportació de macro i micronutrients per a l’organisme, aportant nutrients plàstics (aminoàcids essencials), energètics (hidrats de carboni i grasses) i reguladors (vitamines i minerals). Compta així amb avantatges globals sobre els refrescos no alcohòlics ja que no conté cafeïna o un altre estimulant, la qual cosa faculta el seu consum en xiquets, embarassades i persones majors, tampoc glútens sent per tant apta per a persones celíaques….