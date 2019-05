La Unió Esportiva Alzira no coneix la victòria des de fa dotze jornades.

Print This Post

Una vegada més, l’equip d’Alzira va perdre el partit contra el Silla.

En el partit contra el Silla, l’afició de la Unió Esportiva Alzira esperava un poc més d’aquest equip, ja que fa dotze jornades que no coneix la victòria.

El conjunt blaugrana sols va tenir sort en vint minuts de la primera part. Al Silla li faltava un punt per a salvar matemàticament la categoria i estar una temporada més en tercera divisió, prompte ho faria notar en el camp.

Va començar la maquinària d’Edu Revert a funcionar en el minut 30 de la primera part, ja s’avançava el conjunt de l’Horta en el marcador. Era Ivan Bazán el centre davanter del conjunt sillenc el que posava per davant al seu equip. No es faria massa esperar el segon gol del conjunt de l’Horta per què la Unió Esportiva Alzira continuava amb els errors dins del camp i al minut 44 de la primera part Xavi Salort, posava el segon gol al marcador que seria a priori el definitiu de l’encontre i els tres punts que volaven cap a Silla.

Decepció total en l’afició blaugrana que veia com el seu equip no reaccionava de cap de les maneres. Va ser un comiat amarg per a l’afició d’Alzira que ara ja li queda esperar que la pròxima temporada comence un nou projecte l’equip alzireny.