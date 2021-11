Connect on Linked in

La postura del Govern espanyol ahir a Brussel·les per a alinear els acords comercials de la UE als estàndards europeus de producció és lloable, però hauria de traduir-se ja en reglaments i clàusules

LA UNIÓ exigeix que els productes importats de països tercers complisquen els mateixos requisits ambientals, de seguretat i ètics que les produccions europees

LA UNIÓ de Llauradors considera que el plantejament del ministre d’Agricultura, Luis Planas, ahir durant el Consell de Ministres d’Agricultura i Pesca de la UE, per a alinear les relacions comercials de la UE als estàndards de producció europeus hauria de començar ja a traduir-se en reglaments i clàusules.

L’organització opina que, en un context d’encariment dels costos de producció, és més fonamental que mai començar a exigir als productes importats de països tercers els mateixos requisits ambientals, de seguretat i ètics que estan regulats per a les produccions europees. “Al final, complir amb les obligacions que se’ns imposen acaba fent que produir a la UE, a Espanya i a la Comunitat Valenciana, coste més que en altres parts del món” manifesten “i no és de rebut que, precisament per fer les coses millor, els mercats ens acaben penalitzant”,

Luis Planas ha incidit en aquests dies sobre l’aplicació en les relacions comercials amb tercers països de les “clàusules espill”. La Unió Europea té subscrits 47 acords comercials preferencials amb 79 socis internacionals. Fins ara la UE s’ha limitat en els tractats a animar a aquests socis a seguir les normes comunitàries. “I això no ens val perquè el paquet d’obligacions que hem de respectar és el més sever del món” qüestiona LA UNIÓ, que reclama que es comence ja a legislar a nivell europeu per a impedir l’entrada a mercaderies de països on s’utilitzen fitosanitaris prohibits a la Unió Europea, on no es respecten les mateixes normes de benestar animal o ni tan sols es donen condicions de treball dignes per als treballadors. “Sense anar més lluny” precisen “seria una ruïna per a alguns dels nostres sectors ramaders, per exemple, que ací prohibim la producció en gàbies i continuem posant en el mercat europeu productes que no compleixen amb aquesta condició”.

LA UNIÓ recorda que l’estratègia de la Granja a la Mesa intensificarà encara més en els pròxims anys els compromisos que hauran d’assumir les explotacions agràries en la lluita contra el canvi climàtic i conservació de la biodiversitat, a les quals s’afigen altres condicionalitats com les socials i laborals. “No podem quedar-nos només a confiar que el nostre exemple il·lumine als qui competeixen feroçment amb nosaltres en el mercat” conclouen “cal deixar-se de paraules i passar als reglaments i clàusules en els acords que defensen el nostre model”. Per això LA UNIÓ lamenta que del Consell de Ministres d’ahir no hagen transcendit conclusions clares en aquest sentit.