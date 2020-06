LA UNIÓ i AVA-ASAJA demanen a la consellera d’Agricultura un major grau d’interlocució i que se’ls consulte les normatives agràries i mediambientals

Connect on Linked in

LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders i l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) han sol·licitat hui de manera conjunta a la consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Mireia Mollà, una major interlocució efectiva i que els siguen consultades, dins del termini i en la forma escaient, totes les normatives agràries i mediambientals abans de ser publicades perquè no ocórrega com ha succeït per exemple amb les ajudes per la COVID-19. Així li ho han fet saber els màxims dirigents de totes dues organitzacions, Carles Peris i Cristóbal Aguado, respectivament, en el transcurs d’una reunió celebrada hui.

En relació amb la Llei d’Estructures Agràries, AVA-ASAJA i LA UNIÓ han traslladat a Mollà que “si no està previst posar-la en marxa ni dotar-la d’un pressupost suficient, que la deroguen i no facen perdre més el temps als agricultors perquè les expectatives inicials es van truncant amb el pas dels mesos”.

Idèntic resultat segons el parer de LA UNIÓ i AVA es produeix amb la Llei de l’Horta en la qual totes dues organitzacions tenien posades esperances que suposara un full de ruta per fi per a garantir la viabilitat i rendibilitat d’aquest espai únic i singular. No obstant això, tot just començar, un dels instruments per a aconseguir-ho, el Consell de l’Horta, s’ha convertit “en una estafa i no serveix per a res perquè les organitzacions agràries no som majoria i les decisions al final les prendran les Administracions Públiques”.

Sobre les mesures pal·liatives i preventives davant els danys per la fauna salvatge, totes dues organitzacions agràries afirmen que “estan fartes de tantes paraules i promeses i que volen fets ja”. Després de cinc anys patint els efectes de la fauna sense cap mesura eficaç, confien que el nou Director General de Medi natural, Benjamí Pérez, canvie la política realitzada fins hui o estudiaran possibles mobilitzacions sobre aquest tema.

LA UNIÓ i AVA creuen així mateix que fa falta una Llei per un Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA) on el sector productor siga una part clau del Consell Rector i no estiga format per organitzacions sectorials i no agràries. Aquest institut ha de ser capaç de solucionar els problemes i investigar per a fer rendible i competitiva l’activitat agrària valenciana.

Sobre el recentment anunciat grup de treball de costos de producció per part de la consellera Mireia Mollà, les dues organitzacions agràries reclamen agilitar els treballs i informar de la seua evolució per a una vegada analitzat el cost de cada cultiu veure si s’ajusta a la realitat.

Quant a la inspecció en els punts de venda demanden AVA i LA UNIÓ a la Conselleria d’Agricultura una major coordinació amb la Direcció General de Consum i Comerç perquè hi haja un cos d’inspectors especialitzats en productes agraris. “El treball d’inspecció ni el podem ni l’hem de fer les organitzacions agràries, si volen que ho fem que ens faciliten recursos per a fer-ho”, asseveren.

Concentració divendres que ve

Dins d’aquest context d’unitat d’acció entre les dues organitzacions més representatives de la Comunitat Valenciana s’emmarca la concentració prevista per a divendres que ve 26 de juny, des de les 10,30 hores, davant les portes de la Conselleria d’Agricultura per la crisi de preus en la ceba i la creïlla.

Totes dues organitzacions agràries denunciaran així la falta de suport per part de les administracions davant una temporada marcada per l’entrada d’importacions d’hortalisses originàries de l’hemisferi sud just a l’inici de la recol·lecció, pel tancament del canal Horeca i els mercats de proximitat derivat del Covid-19 i pel conseqüent enfonsament dels preus oferits als agricultors (fins a 0,06-0,13 euros per quilo, menys del 60% respecte a les xifres percebudes la campanya anterior).