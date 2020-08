LA UNIÓ i AVA-ASAJA demanen a la Generalitat un protocol d’actuació eficaç per a la contractació de persones temporeres

Connect on Linked in

Per a les pròximes campanyes agrícoles



LA UNIÓ i AVA-ASAJA reclamen a la Generalitat un protocol d’actuació eficaç, consensuat amb totes dues organitzacions agràries, per a afrontar en les millors condicions la contractació de temporers en les pròximes campanyes de recol·lecció, fonamentalment per la seua importància i imminència la de la verema i la de cítrics.

Totes dues organitzacions agràries ja han elaborat un protocol -que podria fer seu la Generalitat- per a la pròxima campanya de la verema en la qual es realitza una elevada contractació de persones temporeres, fonamentalment a la comarca d’Utiel-Requena.

Així, han sol·licitat una reunió amb la vicepresidenta de la Generalitat i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mònica Oltra, amb l’assistència també de la consellera d’Agricultura, Mireia Mollà, per a analitzar la situació, presentar-li aqueixa proposta de protocol d’actuació i reclamar la necessària implicació de l’Administració valenciana en aquest assumpte.

Les dues organitzacions, conscients de la problemàtica sanitària que es travessa com a conseqüència de la pandèmia de la Covid-19, treballen conjuntament perquè les campanyes de recol·lecció funcionen correctament i que mitjançant unes pautes d’actuació s’evite per, una part, que es produïsquen focus de contagis en l’època de la verema amb l’arribada de temporers d’altres zones d’Espanya (o d’altres països) i, d’altra banda, al fet que en cas de produir-se es controlen al més prompte possible i de manera eficaç per a evitar la seua propagació i afecten el menor nombre de persones.

Una de les principals mesures del protocol conjunt es refereix a la necessitat que la Generalitat realitze proves *PCR a les persones temporeres, tal com estan fent ja altres comunitats autònomes.