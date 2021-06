LA UNIÓ i AVA-ASAJA denuncien la burla i insensibilitat del Ministeri d’Agricultura en tirar arrere l’autorització excepcional de l’herbicida propanil per a l’arròs

Connect on Linked in

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) i LA UNIÓ de Llauradors critiquen durament i consideren una autèntica burla la decisió del Ministeri d’Agricultura (MAPA) de fer marxa enrere a l’autorització excepcional de productes fitosanitaris a base de la matèria activa de propanil per a controlar amb eficàcia les males herbes en el cultiu de l’arròs.

A pocs dies per a iniciar els preceptius tractaments, els arrossers de la Comunitat Valenciana observen amb estupor com no poden fer ús del propanil quan la Conselleria d’Agricultura havia transmés en una reunió celebrada amb el sector el passat 27 de maig que des del MAPA s’anava a autoritzar excepcionalment el seu ús enguany. No obstant això, el director general de Sanitat de la Producció Agrària del Ministeri, Valentín Almansa, ha signat una resolució denegatòria que suposa una dura maçada per als arrossers que ja havien aparaulat la compra de producte fitosanitari per a emprar-ho en els seus camps.

Els interessos dels arrossers valencians es veuen així greument perjudicats per la decisió del Ministeri d’Agricultura de prohibir el seu ús, que es materialitzarà segur tant en una sensible reducció de la collita com en un increment dels costos.

La Unió Europea segueix una línia política cada vegada més restrictiva en l’ús de productes fitosanitaris, però atorga als Estats membres la possibilitat d’autoritzar cada any de manera excepcional l’ús de determinades matèries actives, entre elles el propanil.

Tant LA UNIÓ com AVA-ASAJA consideren que “les Administracions Públiques haurien de garantir que el cultiu siga viable i rendible per als productors i amb aquestes decisions injustes i arbitràries ens condueixen a la inviabilitat de poder cultivar en condicions, generar economia i mantindre el parc natural de l’Albufera. No pot ser que les autoritzacions excepcionals es resolguen dies abans de realitzar els tractaments, quan se sol·liciten a l’inici de l’any, atés que distribuïdors i llauradors han de disposar d’una previsió amb suficient antelació”. Totes dues organitzacions consideren que les autoritats comunitàries haurien d’estudiar abans de retirar un producte fitosanitari les alternatives existents. “Per a combatre les males herbes en l’arròs no existeix en el mercat en aquests moments cap altre producte alternatiu en les nostres condicions de cultiu, nosaltres apostem per la seguretat alimentària però que ens donen solucions i no ens creen més problemes”, assenyalen….