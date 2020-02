Connect on Linked in

Portugal, on han entrat a invertir fons d’inversió espanyols, ha augmentat en més d’un 100% les seues exportacions a Espanya durant els últims mesos

LA UNIÓ informa que el preu de l’oli d’oliva segueix un 22% més baix que l’any passat, mentre les importacions creixen sense fre

L’emmagatzematge privat d’oli d’oliva no ha tingut l’objectiu desitjat

LA UNIÓ de Llauradors informa que l’emmagatzematge privat d’oli d’oliva no ha tingut l’objectiu desitjat i els preus actuals segueixen a la baixa, amb els del AOVE (Oli d’Oliva Verge Extra) liderant eixa tendència negativa fins a ser un 22% inferiors als de les mateixes dates del passat any. Segons el parer de LA UNIÓ les creixents importacions han hagut bastant de veure en aquest decreixement progressiu.

L’efecte sobre les cotitzacions de l’oli d’oliva de l’emmagatzematge privat d’oli no ha tingut una conseqüència clara en el comportament dels mercats i, lluny d’això, podria tindre fins i tot un impacte negatiu quan torne a eixir aquest oli emmagatzemat provocant distorsions. “Sempre hem apostat en moments d’inestabilitat dels mercats per mesures per a retirar oli llampant del mercat i convertir-lo en biodièsel, en lloc d’emmagatzemar-lo”, comenten des de l’organització.

En total, el règim d’emmagatzematge s’ha aplicat a un volum de 213.000 tones d’oli d’oliva, que representaven aproximadament el 27% de les existències totals de la UE al començament de la campanya de comercialització 2019/20, segons les últimes dades de la Comissió Europea.

Preus baixos

L’Observatori setmanal de preus de l’oli d’oliva de la Junta d’Andalusia -referència per al sector- indica que per a la setmana 8 de 2020 (17 a 21 febrer), el preu del AOVE va ser de 2,15 €/litre, del AOV (Oli d’Oliva Verge) 1,94 €/litre i del AO (Oli d’Oliva) 1,76 €/l; el que suposa una lleugera reculada del AOVE respecte a la setmana anterior (-2%), lleuger augment (+4%) del AOV i mateix preu per al AO. Però sens dubte el més preocupant és que el preu en relació a la mateixa setmana del passat any és un 22% inferior en AOVE i un 13% més baix en AOV i AO.

Creixement de les importacions un 16%

En els tres últims mesos de l’any passat, i malgrat tindre un excedent d’oli que va obligar a prendre mesures correctores com l’emmagatzematge privat, han augmentat les importacions en un 16% respecte al mateix període de temps de l’anterior.

Carles Peris, secretari general de LA UNIÓ, indica que “és una contradicció i demostra que l’emmagatzematge privat únicament ha beneficiat als importadors i especuladors i perjudicat, al no veure augmentats els seus preus, als productors. L’emmagatzematge ha aconseguit buidar el mercat perquè els importadors tinguen un mercat menys proveït i mantingut o fins i tot augmentat els preus al consumidor, mentre que els preus en origen han baixat”.

La major part del creixement de les importacions es deu, no tant a les compres a Tunísia, sinó a Portugal, d’on s’han comprat al novembre 9.769 tones i al desembre 18.560 tones. LA UNIÓ apunta que això no és casualitat perquè grans fons d’inversió, la majoria d’ells espanyols, han invertit en explotacions superintensives, que han augmentat les importacions un 105% en l’últim trimestre de 2019 i només el mes de desembre hagen pujat el 165%.