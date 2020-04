Connect on Linked in

Aquesta organització ha treballat de manera intensa la seua obertura durant les últimes setmanes amb Delegació del Govern, Federació Valenciana de Municipis i Províncies i Presidència de la Generalitat

LA UNIÓ informa que la Generalitat regula finalment els mercats no sedentaris de proximitat amb productes de primera necessitat que se celebren als pobles de la Comunitat Valenciana

Ara, són els Ajuntaments els qui han de ser sensibles i assegurar que aquests mercats es puguen realitzar

LA UNIÓ de Llauradors informa que finalment la Generalitat autoritza des del pròxim 30 d’abril la celebració dels mercats no sedentaris de proximitat amb productes de primera necessitat que es realitzaven en moltes de les nostres localitats de la Comunitat Valenciana sempre que complisquen una sèrie de condicions mínimes, tal com s’havia reclamat de manera insistent des de la declaració de l’estat d’alarma per part d’aquesta organització agrària.

Una vegada regulades les condicions d’obertura d’aquests mercats per part de la Generalitat, ara correspon als Ajuntaments de la Comunitat Valenciana decidir o no la seua celebració, pel que LA UNIÓ insta als mateixos a tindre sensibilitat i començar a celebrar els mateixos complint les normes que es marquen des de l’administració autonòmica.

LA UNIÓ ha pogut saber que es publicarà ja de manera imminent una Resolució de la consellera de Salut Universal i Salut Pública; a proposta de la Conselleria d’Agricultura i de l’Economia Sostenible, per la qual s’estableixen les condicions per a l’obertura dels mercats de venda no sedentària de productes de primera necessitat en la Comunitat Valenciana, durant l’estat d’alarma provocat per COVID-19. Només es permetran els llocs de venda de productes exclusivament alimentaris i de primera necessitat, excloent hostaleria i restauració. En la Resolució aprovada per la Generalitat s’estableixen una sèrie de requisits per a eixos espais tant en llocs coberts com no coberts, com és la delimitació amb tanques o qualsevol altre mitjà per a limitar els espais i evitar aglomeracions. També s’especifiquen una altra sèrie de mesures complementàries basades en el distanciament social i altre tipus de mesures higièniques.

LA UNIÓ ha treballat en les últimes setmanes amb Delegació del Govern, Federació Valenciana de Municipis i Províncies i Presidència de la Generalitat -als qui agraeix la seua col·laboració i interés- perquè aquesta regulació fóra factible a fi d’evitar més pèrdues a totes aquelles persones productores que proveeixen o venen en aquesta mena de mercats, i que no poden acollir-se a les mesures de compensació establides pel Govern com el cessament d’activitat perquè han de continuar mantenint el cultiu o els animals.

L’organització agrària proposava reprendre l’activitat d’aquests mercats no sedentaris, i més tenint en compte que bona part de la venda correspon a productes de la màxima proximitat. No tenia per tant lògica la seua prohibició i deixar que els supermercats i grans superfícies sí que pogueren obrir sense cap mena de problemes.