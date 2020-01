Connect on Linked in

Cal esperar a veure l’evolució dels cultius i sumar els greus danys en infraestructures agràries

LA UNIÓ informa que les pèrdues directes provisionals en cultius per la borrasca Gloria és d’uns 24 milions d’euros

La neu dificulta a Castelló l’accés a masos i granges i LA UNIÓ demana que s’augmente la maquinària pesant per a accedir a les zones incomunicades

El balanç provisional de pèrdues que deixa la borrasca Gloria; en forma de gota freda, vent, pedra i neu, per al camp de la Comunitat Valenciana és d’una quantitat que ronda els 24 milions d’euros, segons la primera estimació de LA UNIÓ de Llauradors. En la primera fase del temporal els principals danys es van donar pels efectes del vent i en la segona sobretot per la calamarsa que ha afectat nombroses zones del nostre territori, encara que de manera desigual.

Els danys són generalitzats en tot el territori, però amb major incidència sens dubte a les comarques centrals i sobretot a la Ribera Alta i Baixa. A part dels cultius, les principals pèrdues es donaran en infraestructures agràries com els hivernacles que han patit les conseqüències en les seues estructures i en malles i plàstics, així com també en els camins, sistemes de reg, trencament de naus, escorxadors o granges, marges o arrossegament de terres, on les valoracions poden ser molt elevades.

En moltes zones de l’interior de Castelló existeixen a hores d’ara encara greus dificultats per la neu per a accedir als masos i a les granges amb el consegüent problema per a alimentar als animals, pel que LA UNIÓ reclama que s’augmenten els esforços necessaris per a normalitzar la situació i s’incremente la maquinària pesant per a accedir a les zones incomunicades. També es detecta un augment en les despeses de calefacció de les granges i continus talls en el subministrament elèctric i telefònic.

El cultiu dels cítrics, ja en la seua segona part de la campanya, és el més afectat amb més de 17 milions d’euros per danys en quantitat i en qualitat, perquè entre un 20% o 25% de la collita pendent de recol·lectar s’ha pogut veure danyada en major o menor mesura, a conseqüència del vent per caiguda o ramejat o per efecte de la calamarsa. Encara que la incidència és generalitzada, el percentatge dependrà de cada terme municipal i fins i tot parcel·la. Caldrà tindre en compte també possibles danys per inundació segons l’evolució de la climatologia, en aquest cas serien problemes d’asfíxia radicular, podridura o aparició de fongs i fisiopaties en la pell del fruit. Afortunadament, la campanya citrícola va molt avançada i a més la calamarsa en moltes zones anava acompanyada d’abundant aigua, la qual cosa ha minimitzat els danys.

L’altre cultiu més afectat és el de les hortalisses d’hivern, sobretot la carxofa i les brassicas (com per exemple les cols) o creïlles i cebes acabades de plantar, amb més de 2,5 milions d’euros, i degut tant a la pedra com a l’asfíxia per inundació. La resta de pèrdues es dóna en altres cultius també afectats com els vivers de plantes vives i ornamentals o l’alvocat, entre altres.

LA UNIÓ reclama una resposta adequada de les Administracions davant la gravetat del temporal i espera que no passe com amb les ajudes de la DANA de setembre, de les quals llauradors i ramaders afectats encara no saben res. En aquest sentit, demanarà que a part de les ajudes o exempcions fiscals i de la seguretat social que es puguen concedir s’incloguen en un possible paquet de subvencions les infraestructures agràries danyades.

Malgrat tots aquests efectes negatius, el temporal de pluges és beneficiós en general perquè s’han recarregat aqüífers i embassaments, s’estalvia regs per als pròxims dies, es netegen els arbres davant possibles malalties o plagues i es regeneren les pastures per a alimentació animal, entre altres qüestions.

Per als cultius de secà són molt importants aquestes pluges com és el cas dels cereals i així mateix les temperatures baixes ho són per a vinya, olivar o fruiters, entre altres, perquè no ha arribat a gelar i els cultius acumulen d’aquesta manera les necessàries hores-fred en aquesta fase hivernal per a la seua correcta evolució posterior.