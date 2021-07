Connect on Linked in

L’organització ja va iniciar el mes d’octubre passat, en col·laboració amb l’eurodiputada Inmaculada Rodríguez-Piñero, aquesta proposta i es congratula que el sector la faça seua ara per a anar units i tindre més força

LA UNIÓ insta al ministre Luis Planas a defensar a Brussel·les amb fermesa la declaració dels cítrics com a producte sensible en els acords comercials amb tercers països

“No entendríem que Planas no tinguera en compte el sentir unànime del sector, la pilota està en la seua teulada i no és difícil el que se li proposa, per això no pot deixar a tot un sector tan important per a l’economia valenciana i espanyola a l’estacada”

LA UNIÓ de Llauradors insta el ministre d’Agricultura, Luis Planas, a que defense amb fermesa i determinació la proposta plantejada el dilluns per la Generalitat i el conjunt del sector citrícola de la Comunitat Valenciana perquè es declaren els cítrics com a producte sensible, tant en la renovació de l’acord comercial de la UE amb Sud-àfrica com en altres acords amb països tercers. L’objectiu seria protegir el sector citrícola en aquesta mena de negociacions si el país tercer té també cítrics que desitja exportar a l’àmbit de la UE.

Aquest anunci es va efectuar en una reunió que van mantindre aquest dilluns els responsables de la Conselleria d’Agricultura (Mireia Mollà i Roger Llanes) amb la directora general de Relacions amb la UE, Daría Terradez, l’eurodiputada Inmaculada Rodríguez Piñero i la pràctica totalitat dels representants del sector citrícola en la Comunitat Valenciana, entre ells LA UNIÓ.

“La consideració dels cítrics com a producte sensible a l’hora que la Comissió Europea negocie els Acords Comercials amb països tercers és fonamental per a garantir la protecció per al sector en la Comunitat Valenciana i per això des de la nostra organització, en col·laboració amb l’eurodiputada valenciana Inmaculada Rodríguez-Piñero vam iniciar el mes d’octubre passat una línia d’acció mitjançant la presentació d’informes tècnics a Brussel·les per a introduir-lo ja en la revisió de l’acord amb Sud-àfrica a l’octubre”, assenyala Carles Peris, secretari general de LA UNIÓ.

LA UNIÓ es congratula que finalment la Generalitat haja agafat “la nostra proposta i la faça seua per a traslladar-la al Ministeri d’Agricultura perquè tots units sempre tindrem molta més força a l’hora de defensar els interessos del sector citrícola valencià”.

No obstant això, l’organització assenyala que “caldrà marcar molt de prop al Govern de Pedro Sánchez i al seu ministre d’Agricultura per a veure si són capaces de transmetre davant les autoritats comunitàries el sentir unànime de Generalitat i sector citrícola valencià sobre la inclusió dels cítrics com a producte sensible. No entendríem que Planas no tinguera en compte eixe posicionament comú, la pilota està en la seua teulada i no és difícil el que se li proposa, per això no pot deixar a tot un sector tan rellevant per a l’economia valenciana i espanyola a l’estacada”.

El ministre d’Agricultura i el Govern “han de ser conscients de què es tracta d’un cultiu de la màxima importància tant per a la Comunitat Valenciana com per a Espanya o la Unió Europea, i amb una gran rellevància econòmica i social, i que les importacions són una dura competència deslleial que incideixen negativament en els preus i distorsionen el panorama comercial de manera alarmant perquè a més no tenim les mateixes regles ni existeix reciprocitat”, conclou LA UNIÓ.

Cal assenyalar que a l’octubre cal revisar l’acord comercial amb Sud-àfrica, perquè ja s’ha entrat en el cinqué any des de l’entrada en vigor de l’Acord d’Associació Econòmica entre la Unió Europea i els Estats de la Comunitat per al Desenvolupament de l’Àfrica Meridional-SADC (Sud-àfrica, Botswana, Lesotho, Namíbia, Swazilàndia i Moçambic). L’article 116 de l’Acord especifica que totes dues parts podran revisar íntegrament l’Acord, com a molt tard, cinc anys després de l’entrada en vigor d’aquest. Cal revisar-ho per tant i analitzar en profunditat la seua repercussió comercial, així com les conseqüències fitosanitàries que existeixen sobre el sector citrícola europeu. Durant eixe període, Sud-àfrica ha sigut un dels països amb majors rebutjos d’enviaments de cítrics per plagues a la UE, per la qual cosa l’entrada d’un organisme nociu desconegut seria letal per a la citricultura europea.