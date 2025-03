La Unió Llauradora i Ramadera ha afirmat que el gasoil agrícola està protegit de qualsevol pujada d’impostos gràcies a l’acord signat amb el Ministeri d’Agricultura a l’abril del passat any.

Aquesta declaració ve en resposta a les notícies que anuncien una possible pujada d’impostos al dièsel. La Unió ha recordat que aquest acord impedeix que l’augment afecti el gasoil agrícola, una mesura que va ser formalitzada amb l’aprovació d’Hisenda.

L’organització també ha alertat sobre les declaracions atribuïdes al ministre d’Economia, que preveien equiparar els impostos del dièsel amb els de la gasolina. Aquesta proposta ha generat preocupació en el sector agrari, ja que implicaria un augment significatiu dels costos de producció.

El gasoil agrícola gaudeix actualment d’una devolució parcial de l’Impost Especial d’Hidrocarburs, que ascendeix a 63,71 euros per cada 1.000 litres. La Unió recorda que l’acord signat en 2024 incloïa el manteniment d’aquesta fiscalitat amb el vistiplau d’Hisenda. Tot i això, l’organització insisteix en que aquesta devolució hauria de ser augmentada fins a 75,71 euros per 1.000 litres, per així aconseguir aplicar el tipus impositiu mínim que permet la Directiva Europea 2003/96/CE.

A més, La Unió proposa que s’apliqui un tipus reduït de l’IVA al gasoil agrícola i als altres béns i serveis necessaris per a la producció agrària, una mesura que també es preveu en la normativa europea.

Per tal de garantir el compliment de l’acord, les organitzacions que formen Unión de Uniones, inclosa La Unió, han enviat una carta al ministre d’Agricultura, Luis Planas, sol·licitant confirmació sobre les intencions del Govern en relació amb la fiscalitat del dièsel, i recordant que el gasoil agrícola ha de quedar a resguard de qualsevol pujada d’impostos. L’organització destaca que el sector agrari no pot afrontar un nou augment dels costos, especialment en un aspecte tan sensible com el combustible.

Finalment, La Unió fa una crida perquè s’avanci cap a un gasoil professional agrari, amb la fiscalitat mínima possible, i que aquest descompte s’apliqui directament en el preu, evitant la necessitat de sol·licitar devolucions.