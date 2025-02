La Unió Llauradora rebutja la proposta de l’Albufera com a Reserva de la Biosfera

La Unió Llauradora ha expressat el seu rebuig a la proposta de l’Ajuntament de València de declarar l’Albufera com a Reserva de la Biosfera, considerant-la una “pantomima” i una iniciativa precipitada. Segons l’organització agrària, el procés participatiu ha sigut massa ràpid i ha deixat poc marge per avaluar les conseqüències d’aquesta mesura, que sembla dissenyada més per al sector turístic que per als llauradors.



A més, la Unió Llauradora considera que les normatives actuals del Parc Natural de l’Albufera encara estan pendents de modificació i que cal prioritzar el treball conjunt per actualitzar-les, especialment per garantir la viabilitat del cultiu de l’arròs i altres produccions agrícoles de la zona.



També qüestionen que els ajuntaments implicats no hagen consultat els consells agraris municipals abans de presentar la proposta.



L’organització reconeix els valors naturals i culturals de l’Albufera, però insisteix que la Reserva de la Biosfera no hauria de comportar noves limitacions per als llauradors, i que ha de beneficiar tant a les persones com al medi ambient.



La Unió Llauradora reclama un procés més participatiu i consensuat, on les necessitats dels agricultors siguen prioritzades per garantir un futur sostenible per a l’Albufera.