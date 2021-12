LA UNIÓ mostra la seua decepció davant la nul·la contundència del Consell d’Agricultura de la UE enfront de l’alça dels inputs agraris

Connect on Linked in

LA UNIÓ de Llauradors mostra la seua decepció davant l’absència de decisions del Consell de Ministres d’Agricultura de la UE, celebrat els passats dies 12 i 13 de desembre, per a frenar i compensar l’acusada escalada de preus dels costos de producció que posen en escac l’economia de les explotacions agràries.

En aquest Consell la gran majoria dels Estats membre han reconegut l’impacte que la pujada dels costos de producció està tenint en el sector agrari, a causa de l’increment de l’energia i de les matèries primeres. Així, el vertiginós augment de la cotització del gas natural i el conseqüent alentiment de la producció de fertilitzants, ha multiplicat per tres el seu preu en el cas dels nitrogenats, que són els més usats.

També es reconeix que tant la Comissió Europea, com els Estats membres tenen informació substancial que descriu quantitativament la gravetat de la situació actual resultant de l’augment dels inputs agrícoles; no obstant això, ni s’han proposat, ni acordat, ni demanat a la Comissió mesures concretes pare corregir o fer costat als llauradors i ramaders.

El Consell ha abordat també un Pla de Contingència per a garantir el subministrament i la seguretat alimentària de la UE que, proposat per la Comissió, es recolzaria en un Mecanisme Europeu de preparació i resposta davant crisi de seguretat alimentària basat, al seu torn, en la creació d’un nou grup d’experts dels Estats membres. L’objectiu del pla és preparar-se per a possibles desafiaments futurs, inclosos esdeveniments climàtics extrems, problemes de salut animal i vegetal, i escassetat d’inputs clau com a fertilitzants, energia i mà d’obra.

No obstant això, en opinió de LA UNIÓ, aquest pla no pot donar resposta a la crisi actual. Les seues mesures, s’implementarien en tot cas a partir de mediats de 2022 i fins a 2024 i, a més, el que es plantegen són actuacions de seguiment, intercanvi d’informació, desenvolupament d’indicadors i l’elaboració de recomanacions sobre directrius o maneres d’abordar els riscos i vulnerabilitats que posen en perill la cadena alimentària. “Plantejar aquest futur pla com a solució al que portem patint tot enguany i al que està passant ara mateix, és una cortina de fum” expressen des de l’organització “perquè en cap cas s’està parlant d’accions concretes de suport als llauradors o ramaders o de regular sobre el preu dels inputs”.

L’organització mostra la seua decepció davant l’absència de compromisos clars dels Ministres de la UE per a afrontar una realitat nefasta per als productors, que ells mateixos reconeixen que existeix. “Les explotacions agràries es troben en un escenari de vulnerabilitat extrema que hauria merescut una posició molt més proactiva del Consell de Ministres”, consideren, que, a més, assenyala que els més afectats per l’encariment dels inputs són els professionals que viuen fonamentalment del treball en la seua explotació.

En tot cas, LA UNIÓ demana aqueixa major proactivitat al Ministre d’Agricultura espanyol, Luis Planas. “El Govern no pot evadir-se escudant-se en el que puga o no decidir-se a Brussel·les” consideren “perquè hi ha moltes qüestions, com les fiscals o la posada en marxa del contracte elèctric de doble potència per a regadiu, que són competència de l’Estat membre”. En aquest sentit, l’organització recorda que en dies passats ha presentat al Ministeri un paquet de mesures que inclou la creació del gasoil professional agrari, la revisió de mòduls d’IRPF i bonificacions fiscals, suports al finançament o supressió de les ITV per a vehicles agrícoles, assenyalant que són ja mesures que s’han posat en marxa en ocasió d’anteriors crisis.