La Unió Musical de Torrent celebra la XLV Setmana Musical en honor a Santa Cecilia

El Auditori de Torrent es prepara per a rebre aquest dissabte el XLIC Concert Extraordinari que organitza la UMT, amb el qual s’inicien les activitats programades del 13 al 21 de novembre

La Setmana de la Música presenta una àmplia programació musical en la qual participaran les diferents societats que integren la Unió Musical de Torrent i que se celebrarà entre el 13 i el 21 de novembre en honor de la patrona dels músics. El president de la UMT, José Plaza, ha aprofitat aquesta ocasió per a convidar a tots els “veïns de Torrent, socis de la Unió, músics de la Banda, de la Coral, de l’Orquestra, alumnes de l’Escola i amics tots” a gaudir d’aquesta setmana musical.



Per part seua, l’alcalde Jesús Ros ha compartit amb els membres de la Unió Musical el seu suport a les bandes de música i ha destacat el paper d’aquestes com a “part fonamental de la nostra manera de ser, com a valencians, com torrentinos i torrentinas. Les bandes són una dels nostres senyals d’identitat i, a més, l’element central de la formació musical que desperta en la nostra joventut els valors associats a la creativitat i a la conservació de tradicions populars. La UMT és un referent musical de la nostra ciutat i contribueix, sens dubte, a fer més gran l’ambient cultural de la ciutat”.



El programa d’aquesta XLV Setmana Musical s’inicia el dissabte 13, en el Auditori de Torrent, amb una actuació gratuïta que oferirà la Banda Simfònica de la UMT, sota la direcció de Frank De Vuyst, en el XLIX Concert Extraordinari en honor a Santa Cecilia. Posteriorment, el dilluns 15, a les 22.00 h, a la sala Mariano Puig del local social de la UMT, instal·lacions recentment renovades i ampliades, es presentaran les actuacions dels nostres veus i el Grup Rapsodes. Segueix la programació d’aquesta setmana musical el dimarts 16, també a la sala Mariano Puig, i seran els Joves Intèrprets de la UMT els encarregats d’oferir un concert amb conegudes peces clàssiques de Mozart, Haydn o Tchaikovski, entre altres. El dimecres a la nit hi haurà un concert a càrrec d’Intèrprets solistes de la UMT, on els assistents podran delectar-se amb la interpretació de peces per a piano, violí, clarinet, flauta i molt més. El dijous 18 és el torn de la Coral Polifònica, dirigida per Guillem Ferrando, i de la Jove Orquestra de la UMT. I la nit del divendres ens porta les actuacions del Quartet de Saxos i la presentació de la Big band de la UMT, amb Kiko Berenguer com a director. I per a finalitzar aquests concerts de música, el dissabte 20 Nacho Alzate dirigirà a la Banda Juvenil. Tanca els actes de celebració de la XLV Setmana Musical una missa en honor a Santa Cecilia, el diumenge a les 13.15 h a l’església de La nostra Senyora de l’Asunción.