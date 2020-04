LA UNIÓ pide a la Generalitat una compra pública de emergencia para este año del sistema de control de la plaga del cotonet de Sudáfrica en los cítricos

Connect on Linked in

LA UNIÓ de Llauradors ha sol·licitat de manera excepcional a la Conselleria d’Agricultura que realitze una compra pública enguany, mitjançant la tramitació d’emergència, del sistema de control amb feromones per a la plaga del cotonet de Sud-àfrica.

L’objectiu per a LA UNIÓ és impulsar la implantació de control d’aquesta plaga importada, davant les dificultats que les persones citricultores tenen en aquests moments per a accedir al mètode, a causa de la situació d’alarma del Covid-19 i la novetat d’aquest.

Des de hui, d’acord amb la normativa comunitària, es prohibeixen tots els productes fitosanitaris formulats a base de la matèria activa del metil clorpirifos que, fins al moment, era l’eina més efectiva per al control de la plaga del cotonet Delottococcus aberiae, conegut com cotonet de Sud-àfrica. Cal assenyalar que la Conselleria d’Agricultura va intentar ja aconseguir una autorització excepcional per a usar aquesta substància, però el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació va resoldre negativament el passat 14 de febrer.

Per a aquest primer any sense aquesta matèria activa de control, i amb l’objectiu d’evitar una expansió de la plaga, LA UNIÓ proposa la compra pública d’aquest nou producte i que s’implante en unes 1.000 hectàrees de les zones més afectades com a projecte pilot i impuls de la seua implantació i s’estudie així l’efectivitat en una superfície representativa de la nostra citricultura.

Existeix l’autorització excepcional per a comercialitzar un sistema de control basat en un parany amb feromones d’atracció sexual i piretrines naturals, sobre el qual LA UNIÓ ja ha mostrat la seua satisfacció, que a més s’ha demostrat efectiu en la reducció de les poblacions de mascles i amb una alta reducció dels danys. No obstant això, ara com ara la disponibilitat d’aquest nou sistema de control contra el cotonet és molt complicada per a les persones citricultores amb parcel·les afectades per la plaga, tant pel desconeixement d’aquest nou sistema de control de la plaga com per la seua distribució, a pesar que l’empresa comercialitzadora assegura que ha fabricat producte suficient per a la demanda prevista.

Carles Peris, secretari general de LA UNIÓ de Llauradors, indica que “és urgent preparar ja els tractaments oportuns perquè ens trobem pràcticament en el moment òptim en la majoria de les zones productores amb presència de cotonet de Sud-àfrica per a lluitar contra la plaga i per això apel·lem a la urgència de la tramitació d’emergència mitjançant la compra pública del producte que necessita ara el sector citrícola valencià. Considerem que després de l’esforç del sector, de l’empresa que fabrica el producte i de la Conselleria a implantar aquest sistema, seria una llàstima que no es poguera controlar la plaga enguany per temes administratius o de desconeixement del sistema”.

Cal indicar que la tramitació d’emergència d’un expedient de contractació, ve regulada en l’art. 120 LCSP, i està prevista per a quan l’Administració haja d’actuar de manera immediata a causa d’esdeveniments catastròfics, de situacions que suposen greu perill o de necessitats que afecten la defensa nacional. Per exemple, en una entitat local, la situació d’emergència es pot presentar per la imminent ensulsiada d’una tàpia o d’un edifici, desbordament del riu, caiguda d’un arbre, en moltes ocasions motivat per les inclemències meteorològiques. Segons el parer de LA UNIÓ l’extensió d’una plaga com el cotonet en el nostre territori és motiu més que suficient per a arbitrar aquest mecanisme.