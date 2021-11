LA UNIÓ planteja al Ministeri d’Agricultura una bateria de propostes per a compensar els efectes de l’encariment dels inputs agraris

Connect on Linked in

LA UNIÓ ha traslladat al Ministeri d’Agricultura, a través de la seua organització estatal Unión de Uniones, un informe en el qual es recull l’avaluació, conseqüències i propostes de millora enfront de la greu crisi de costos en la qual està sumit el sector agrari des de fa diversos mesos. Precisament, aquest serà un dels aspectes més rellevants de la protesta convocada per les organitzacions professionals agràries valencianes, entre elles LA UNIÓ, prevista per al divendres 3 mitjançant una marxa a peu i amb vehicles des de la localitat de Favara a la de Tavernes de la Valldigna.

L’organització professional agrària constata a través de diverses fonts el desmesurat increment dels costos de l’energia (gasoil B, electricitat…), dels pinsos per a la ramaderia, de llavors i plançons, dels fitosanitaris i de la resta dels inputs productius, el més escandalós d’ells el de l’electricitat, que s’ha multiplicat per 5 en un any; o el dels fertilitzants, amb una pujada de més del 70%.

Enfront d’aquesta escalada de costos de producció sense precedents, proposa al Ministeri una sèrie de mesures que busquen disminuir l’impacte d’aquest increment de costos en les explotacions. Entre elles, es plantegen mesures d’àmbit fiscal, com a rebaixes en els mòduls de l’IRPF, increment del percentatge de deducció de despeses de difícil justificació en estimació objectiva, reducció de costos inputs en l’estimació del rendiment net… recordant al Ministeri que són mesures que ja s’han aplicat davant situacions de crisis similars.

L’organització considera, a més, que s’hauria d’aprovar l’aplicació de tipus reduïts de l’IVA als inputs agraris, tal com permet la Directiva europea que regula aquest impost. “Algunes d’aquestes mesures, com la reducció de l’IVA dels Inputs ja les hem proposades en el marc de les negociacions de la Llei de Pressupostos” indiquen des de l’organització “encara que és un senyal de la no disposició del Govern a fer costat al sector, que no les hagen acceptades en el Congrés cap dels dos partits que el sustenten”.

Altres mesures que haurien ajudat a frenar l’escalada de preus en el sector són, per exemple, en el cas del regadiu, que el Govern haguera complit el seu compromís de regular el contracte de doble potència per al regadiu o considerar l’eliminació dels royalties en les llavors utilitzades pel llaurador. D’altra banda, l’organització insisteix també que la Comissió ha de procedir com més prompte millor a suspendre el Reglament sobre beneficis a la importació de fertilitzants nitrogenats procedents de Rússia, els Estats Units i Trinitat i Tobago per a flexibilitzar el seu preu a la UE.

La situació actual, sense mesures per part del Ministeri, dóna lloc a un diagnòstic clar per a LA UNIÓ, “les dades indiquen que, si bé està pujant el preu pagat pel consumidor i el preu percebut pel productor, aquestes pujades no són més que tímids avanços enfront de la desbocada pujada de preus de costos de producció” i diagnostiquen que “queda clar que la pujada dels costos de producció l’està assumint el llaurador i ramader a costa d’una rendibilitat que, abans del començament de la crisi, ja era desastrosa, i això s’està traduint en un augment de tancament d’explotacions en els diferents sectors, com el boví de llet”. L’organització assenyala que les mesures proposades ajudarien a pal·liar els efectes de l’increment desmesurat dels costos de producció, però no serien necessàries si Espanya s’haguera dotat d’una adequada reforma de la Llei de la Cadena Alimentària, per a reforçar el poder de negociació dels productors a l’hora de repercutir els seus costos a les següents baules de la cadena “alguna cosa que amb la regulació actual no està complint-se”, denuncien des de l’organització.