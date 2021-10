Connect on Linked in

José Antonio Rico, actual president del CAECV, encapçala de nou la candidatura en el cens A de productors

LA UNIÓ presenta candidatures professionals a les eleccions del CAECV amb l’aval d’haver contribuït al major creixement de l’agricultura ecològica de la història

LA UNIÓ de Llauradors presentarà unes candidatures formades per persones professionals a les eleccions al Comité d’Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana (CAECV) del pròxim 9 de novembre i amb l’aval d’haver impulsat en aquesta última etapa el major creixement de l’agricultura ecològica de la història i diferents millores per a tots els operadors.

La llista al cens A de productors l’encapçala de nou José Antonio Rico, actual president del CAECV i productor de raïm de taula ecològic de Novelda; seguida per Jesús Sanchis, Domingo García i Fernando Robres. En el cens B d’empreses elaboradores se situen en els primers llocs: Productes Ecològics Sanz, Organic València Union, Vinos Sierra Norte i Alterbio. Per al cens C d’empreses importadores la llista de LA UNIÓ està encapçalada per Cofrudeca.

Durant la presidència anterior de LA UNIÓ s’ha recuperat el prestigi i reconeixement del CAECV, tant entre els diferents operadors com en la societat, amb una nova i moderna estructura empresarial més competitiva i eficient que ha permés ser més àgils i eficients per a afrontar els reptes de futur que exigeix el mercat ecològic d’aliments. Les dades del període 2016-2020 així ho reflecteixen amb el creixement d’un 46% del nombre d’operadors inscrits en el CAECV (Espanya, + 25,90%) i l’augment de la superfície certificada en ecològic en un 81% (Espanya + 20%)

Amb l’equip de LA UNIÓ al capdavant el CAECV ha sigut una entitat clau en la política agrària de la Conselleria d’Agricultura per a l’elaboració i posada en marxa de l’I Pla Valencià de Producció Ecològica i, actualment, ja ho és en l’elaboració de l’II Pla. També s’ha contribuït a la implantació i tramitació gratuïta i pròxima als operadors de les ajudes anuals de Conselleria d’Agricultura per la qual, amb un pressupost aproximat d’1.000.000 €, ha permés baixar el cost als operadors de la certificació de la producció ecològica.

S’ha incorporat durant aquest període una àrea de promoció, comunicació i relacions institucionals que ha permés crear ponts de comunicació amb el sector i la societat informant a través de whatsapp, mails, web i xarxes socials d’informació relacionada amb el CAECV. Així mateix, s’ha rehabilitat i modernitzat la seu del CAECV amb la signatura d’un conveni de cessió per a 25 anys i amb una millora tecnològica per a un millor servei als operadors, després de dotar al personal laboral d’eines informàtiques i de vehicles per a ser eficients davant els operadors. En aquest sentit, s’ha modificat la web del CAECV, convertint-se en la referència informativa i de tramitacions dels operadors, evitant desplaçaments i agilitzant els processos. També s’ha fomentat la participació en fires per a la promoció dels productes certificats i el contacte amb els operadors a través de reunions comarcals.

Les candidatures de LA UNIÓ per al CAEV aposten per la certificació pública com el mecanisme més eficient per a garantir un cost ajustat, una certificació de qualitat i una honestedat dels resultats i així treballarà si resulta triat per a continuar amb l’assoliment aconseguit de la rebaixa dels costos de certificació per als operadors, així com estudiarà la viabilitat d’implantar una quota d’entrada al CAECV en funció de la facturació de l’operador.

Algunes de les noves propostes passen per la implantació en la web un sistema de consultes de matèries actives autoritzades en agricultura ecològica en funció del cultiu i plaga o malaltia a combatre, així com una “Bústia de l’operador” per a recollir propostes de millora del funcionament del CAECV i les consultes dels operadors per a la seua resolució. També es preveu institucionalitzar “El dia de l’operador”, una trobada anual per al reconeixement de les persones i empreses que contribueixen a l’impuls de la implantació de l’agricultura ecològica certificada.

LA UNIÓ desitja també potenciar i impulsar la ramaderia ecològica mitjançant una ajuda específica en les noves intervencions territorials de la nova PAC, donant suport a la singularitat de l’alimentació per a la ramaderia ecològica i editant una guia sobre ramaderia ecològica.

També preveu rutes de caràcter sectorial i municipal per a donar conéixer als operadors i l’entorn on desenvolupen l’activitat. En matèria de certificació s’estudiarà crear una certificació addicional que puga destacar als productors que realitzen accions diferenciades en la seua explotació per a millorar la diversitat i eficiència de les mateixes i de l’entorn.